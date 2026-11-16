«Άκυρο» του Γκουαρδιόλα στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, αλλά ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι δεν θέλει να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους.

Η αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, μετά την αποχώρηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, αποδεικνύεται τελικα πιο δύσκολη. Στόχος των ανθρώπων της ομοσπονδίας ήταν να εξασφαλίσουν έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα ακριβώς για τον παραπάνω λόγο, ήταν το κατάλληλο και από τις βασικές επιλογές που εξετάστηκαν. Η προπονητική του διαδρομή και οι τίτλοι που έχει κατακτήσει με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους τον καθιστούσαν μία άκρως ελκυστική περίπτωση.

Ωστόσο, η όλη υπόθεση δεν είχε θετική κατάληξη. Όπως αποκάλυψε το «Athletic», αλλά και η Telegraph, ο Ισπανός τεχνικός δεν έδειξε ενδιαφέρον να αναλάβει την εθνική ομάδα, καθώς έχει αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα για έναν χρόνο από την προπονητική.