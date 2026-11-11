Σύμφωνα με το Athletic, οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να φέρουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη θέση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ θεωρούσαν ότι είχαν ξενοιάσει φτάνοντας σε συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μέχρι το 2030, εντούτοις η εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλλαξε τα δεδομένα.

Ο Αργεντινός ετοιμάζεται να αφήσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τους Αμερικανούς να επιχειρούν τώρα να βρουν τον διάδοχό του. Σύμφωνα πάντως με το Athletic, αυτός θα μπορούσε ένα ακόμη μεγαλύτερο όνομα από τον άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι...

Βλέπετε, στις ΗΠΑ φέρονται να θέτουν ως πρώτο στόχο για τον πάγκο της USMNT τον Πεπ Γκουαρδιόλα! Ο Καταλανός είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι και το όνομά του έχει ακουστεί αρκετές φορές στα... πηγαδάκια των διαδρόμων της USSF, με την περίπτωσή του βέβαια να είναι πολύ δύσκολη.

Ο Πεπ απέρριψε νωρίτερα μέσα στη χρονιά την πρόταση της Ιταλίας και έχει διαμηνύσει πως δεν θέλει να επιστρέψει στους πάγκους για την ώρα, με το ενδεχόμενο να το πράξει για μία εθνική ομάδα... Β' ταχύτητας να μην δείχνει και πολύ πιθανό. Από την άλλη βέβαια, ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι και της Μπαρτσελόνα έχει παρουσιαστεί ανά τα χρόνια ως διατεθειμένος να εργαστεί επί αμερικανικού εδάφους, ενώ τη μία χρονιά που δεν είχε δουλέψει μεταξύ 2012 και 2013, είχε μείνει στη Νέα Υόρκη.

Το 2024 δε, είχε σχολιάσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ποτσετίνο, λέγοντας πως «έχω φίλους στις ΗΠΑ και εύχομαι στο πρότζεκτ και τον Ποτσετίνο καλή τύχη. Οι ΗΠΑ είναι ένα συναρπαστικό πλάνο, να προσπαθήσεις να χτίσεις ένα πρότζεκτ για πολλά χρόνια και να μπορέσεις να φέρει την εθνική ομάδα στο επόμενο επίπεδο».