Μπόλικες οι περιπτώσεις προπονητών που ενδέχεται να αντικαταστήσουν τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της εθνικής των ΗΠΑ.

Μπορεί τα φώτα να έπεσαν πάνω στην αντικατάσταση του Μάικλ Κάρικ από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εντούτοις την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ καλούνται να βρουν ποιος θα καλύψει το κενό που αφήνει φεύγοντας ο Αργεντινός.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί τον διακαή πόθο της USSF, εντούτοις αντιλαμβάνεται κανείς πως η περίπτωση του Καταλανού είναι πολύ δύσκολη. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που για την ώρα, δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη δράση.

Από εκεί και πέρα, έχουν προκύψει αρκετά ονόματα προπονητών, άλλα πιο λαμπερά και άλλα πιο ψαγμένα. Ξεκινώντας από τη δεύτερη κατηγορία, βρίσκουμε εντός συνόρων τον BJ Κάλαχαν, που έχει εργαστεί στην εθνική ΗΠΑ και στο παρελθόν, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή τα πάει εξαιρετικά στο MLS με το Νάσβιλ.

Εκεί βρίσκουμε και τον Μάικι Βάρας, που απέτυχε φέτος να επαναλάβει τη μαγική, πρώτη σεζόν με το Σαν Ντιέγκο, με τον Στιβ Τσερούντολο της Κ23 των ΗΠΑ επίσης να μπαίνει στο προσκήνιο, όπως και ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο, που εργάζεται στη Σοσιεδάδ.

Τα ονόματα... μεγαλώνουν αν πάμε στη λίστα των ελεύθερων προπονητών. Εκεί, βρίσκουμε τους Γιούλιαν Νάγκελσμαν, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Τιερί Ανρί, που δεν βρίσκονται σε κάποια ομάδα και θα μπορούσαν να σκεφτούν το ενδεχόμενο να αναλάβουν την USMNT.