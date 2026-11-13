Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση να δεχθεί την πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Νέος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα από την Παρασκευή (13/11) ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, που θα διαδεχθεί τον Μάικλ Κάρικ.

Ο έμπειρος τεχνικός συμφώνησε με τους Κόκκινους Διαβόλους που αναμένεται να πληρώσουν περί τα 10 εκατ. δολάρια στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ, έτσι ώστε να τον... ελευθερώσουν. Πάντως, θα εκτελέσει κανονικά τα καθήκοντά του, στα παιχνίδια με την Αϊτή (14 και 18 Νοεμβρίου) για το Concacaf Nations League, πριν ταξιδέψει στην Αγγλία και πιάσει δουλειά.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο «Ποτς» δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μιλώντας στους ρεπόρτερ χαρακτήρισε την εν λόγω απόφαση ως την πιο δύσκολη της καριέρας του, ωστόσο είπε πως τα όνειρα θα πρέπει να γίνονται πραγματικότητα.

«Είναι δύσκολο να μιλήσω τώρα. Είμαι άνθρωπος που συγκινείται εύκολα. Είναι μια πολύ ''θλιβερή'' απόφαση, η πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας μου.

Όμως είμαστε επαγγελματίες και προσπαθούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα».