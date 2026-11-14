Αγγλία: Αδιανόητο γκολ τερματοφύλακα πίσω από τη σέντρα
Υπό άλλες συνθήκες, το εκτός έδρας 3-0 της Μπάροου ενάντια στην Γκέιτσχεντ για τη National League δεν θα έπαιρνε ιδιαίτερη προβολή εκτός των δύο πόλεων, εντούτοις ο Μπεν Γουίντερμποτομ φρόντισε το ματς να γίνει viral!
Βλέπετε, ο τερματοφύλακας των νικητών πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ελεύθερο πίσω από τη σέντρα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης! Βέβαια για να τα λέμε όλα, ο σκόρερ είχε και την αρωγή του συναδέλφου του, Μαξ Τόμσον, με τον γκολκίπερ των γηπεδούχων να δείχνει αρχικά ότι ελέγχει τη φάση αλλά να καταλήγει ο ίδιος εκτός εστίας και η μπάλα εντός...
🚨 GOALKEEPER GOAL 🚨 BARROW KEEPER BEN WINTERBOTTOM FROM WAY INTO HIS OWN HALF 🤯🤯🤯 https://t.co/0SA3fKcOiD— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) November 14, 2026
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