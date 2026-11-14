Ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα στο flash interview συνεχάρη τη Δόξα Λευκάδας ELABET για τη νίκη και μίλησε για τις δυσκολίες που βιώνει ο δικέφαλος».

Εμφανώς απογοητευμένος ήταν ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα-σοκ (73-77) από την Δόξα Λευκάδας ELABET στη Sunel Arena. Ο Σερβοέλληνας τεχνικός εξήγησε πως ο αντίπαλος κέρδισε δίκαια και στάθηκε στη λάθος προσέγγιση των παικτών του στο παιχνίδι, αλλά και στις πολλές δυσκολίες που βιώνουν.

«Συγχαρητήρια στη Δόξα Λευκάδας ELABET, κέρδισε δίκαια. Ήταν συγκεντρωμένη στο παιχνίδι και είχαν περισσότερες λύσεις. Όσον αφορά εμάς, αυτό που μας κόστισε ήταν το πρώτο ημίχρονο που ξέφυγε η διαφορά. Μου κάνει εντύπωση που οι παίκτες μου, αφού είναι μόνο 8 στο ροτέισιον προσπάθησαν να κάνουν οικονομία με λάθος τρόπο, μη παίζοντας άμυνα! Μετά ήταν αργά. Τέλος πάντων» ήταν το πρώτο σχόλιο του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με την ομάδα της Λευκάδας.

Και συμπλήρωσε: «Αυτή είναι η κατάσταση. Περνάμε πάρα πολλές δυσκολίες, θέλουμε υπομονή και κουράγιο για τη συνέχεια. Εννοείται και αλλαγές, αλλά είμαστε περιορισμένοι με τις αλλαγές των παικτών και αυτό είναι το πρόβλημα. Ελπίζουμε πως θα βρούμε τον δρόμο στη συνέχεια. Προς το παρών είμαστε αυτοί που είμαστε...».