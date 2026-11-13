Πολύ μεγάλο είναι ήδη το ενδιαφέρον για το επερχόμενο ματς της Εθνικής ομάδας των Ελπίδων τη Δευτέρα στη Λεωφόρο.

Ήδη έχουν φύγει πάνω από 4 χιλιάδες εισιτήρια για το Ελλάδα - Ισλανδία. Τα εισιτήρια είναι δωρεάν ωστόσο θα πρέπει να τα προμηθευτεί κάποιος με το γνωστό ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου στην Εθνική Ελπίδων περιμένουν μία πολύ θερμή ατμόσφαιρα στην μεγάλη προσπάθεια των παικτών της για την πρόκριση σε βάρος της Ισλανδίας.

Το ματς θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και σε αυτό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO για πρώτη φορά ύστερα από 25 χρόνια. Δείτε εδώ το σχετικό λινκ με τις οδηγίες για τα εισιτήρια.