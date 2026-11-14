Σάγκι: Ο διαιτητής του Ολλανδία - Ελλάδα που σε 9 μέρες είδε... live 17 γκολ!
Η Εθνική μας ομάδα γνώρισε μία βαριά ήττα το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο Άμστερνταμ από τη Ολλανδία για το Nations League, με σκορ 7-0, με την μοίρα να παίζει ένα... τρομερό παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, ο διαιτητής της εν λόγω αναμέτρησης ήταν ο Νορβηγός, Ρόχιτ Σάγκι. Η... διαβολική σύμπτωση ωστόσο προκύπτει από το γεγονός πως ο ελίτ ρέφερι, εννέα μέρες προτού ταξιδέψει στην ολλανδική πρωτεύουσα (04/11), βρέθηκε στον γαλλικό βορρά και συγκεκριμένα στη Λανς, όπου «σφύριξε» το ιστορικό κάζο της ομώνυνης ομάδας, η οποία ήττηθηκε με 1-9 από τη Κόμο για το Champions League.
Συνδετικός κρίκος στα δύο αυτά ματς, πέρα από τον Σάγκι, ήταν ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος στο παιχνίδι της Κόμο πέτυχε τρια τέρματα και έγινε ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ στο χθεσινό ήταν δυστυχώς από την άλλη όψη του νομίσματος.
Για την ιστορία, ο ίδιος διαιτητής που είδε ζωντανά 17! γκολ σε έννεα μέρες, ένα μήνα πριν (13/10) βρέθηκε στο Μιλάνο, για να διευθύνει τον αγώνα της Ίντερ με την Κλαμπ Μπριζ, ο οποίος έληξε με 4-3 υπέρ των Βέλγων.
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