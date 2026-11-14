Ελλάδα - Σερβία: Ο Μάικλ Ολίβερ ορίστηκε ως διαιτητής του αγώνα
Η Ελλάδα καλείται να αφήσει πίσω τη βαριά ήττα στο Άμστερνταμ με 7-0 από την Ολλανδία και να στρέψει το βλέμμα στο επικείμενο και τελευταίο παιχνίδι, που θα κρίνει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς φιλοξενεί στο «Πανθεσσαλικό» τη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας (16/11) για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων και θέλει τη νίκη ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στους «8» της διοργάνωσης.
Όπως έγινε γνωστό, διαιτητής του κρίσιμου αγώνα θα είναι ο Άγγλος Elite ρέφερι, Μάικλ Όλιβερ, με πλούσια καριέρα στα γήπεδα της Premier League. Ο Άγγλος βέβαια έχει κακό παρελθόν με τη γαλανόλευκη. Τις δυο προηγούμενες φορές που διαιτήτευσε, άλλωστε, δικό της αγώνα, η Ελλάδα ηττήθηκε σε αμφότερες τις περιπτώσεις.
Η πρώτη ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν ηττηθήκαμε με 3-0 από την Ολλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024, η δεύτερη συνέβη με αντίπαλο τη Δανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να χάνει με 3-1 πίσω στον Οκτώβριο του 2025.
Δίπλα του ως βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR ορίστηκε ο Στιούαρτ Άτγουελ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.