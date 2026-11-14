Ο Άγγλος, Μάικλ Όλιβερ, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τον αγώνα της Ελλάδας απέναντι στη Σερβία, ο οποίος θα κρίνει το μέλλον της Εθνικής μας στο Nations League.

Η Ελλάδα καλείται να αφήσει πίσω τη βαριά ήττα στο Άμστερνταμ με 7-0 από την Ολλανδία και να στρέψει το βλέμμα στο επικείμενο και τελευταίο παιχνίδι, που θα κρίνει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς φιλοξενεί στο «Πανθεσσαλικό» τη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας (16/11) για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων και θέλει τη νίκη ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στους «8» της διοργάνωσης.

Όπως έγινε γνωστό, διαιτητής του κρίσιμου αγώνα θα είναι ο Άγγλος Elite ρέφερι, Μάικλ Όλιβερ, με πλούσια καριέρα στα γήπεδα της Premier League. Ο Άγγλος βέβαια έχει κακό παρελθόν με τη γαλανόλευκη. Τις δυο προηγούμενες φορές που διαιτήτευσε, άλλωστε, δικό της αγώνα, η Ελλάδα ηττήθηκε σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Η πρώτη ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν ηττηθήκαμε με 3-0 από την Ολλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024, η δεύτερη συνέβη με αντίπαλο τη Δανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να χάνει με 3-1 πίσω στον Οκτώβριο του 2025.

Δίπλα του ως βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR ορίστηκε ο Στιούαρτ Άτγουελ.