Λάθη, πάθη και ανατροπές

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής που -όπως σημειώνει- μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο σημαντική στη συνέχεια.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους διώκτες του και να χτίσει τεράστιες διαφορές από αυτούς μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου χάρη στο πολύ βολικό του πρόγραμμα ο ΠΑΟ πέρασε από το Καυτατζόγλειο κερδίζοντας και τον Ηρακλή με 2-1. Δεν έχασε βαθμούς στο κυνήγι του η ΑΕΚ που κέρδισε τον Λεβαδειακό, ενώ αντίθετα έχασαν έδαφος και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μετά την μεταξύ τους ισοπαλία στο Καραϊσκάκη. Στην οικονομία του πρωταθλήματος η δέκατη αγωνιστική μπορεί να αποδειχτεί μελλοντικά πολύ σημαντική.

Ας τα πάρουμε με την σειρά.

Άλλο εντός κι άλλο εκτός έδρας

Καιρό τώρα (για την ακρίβεια μετά την νίκη του ΠΑΟ με την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της Νίκαιας) έχω επισημάνει πως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έχει συνήθως μια διαφορετική συμπεριφορά εντός και εκτός έδρας, μοιάζει δηλαδή σε αυτό με την ΑΕΚ χωρίς όμως να έχει τις ίδιες βαθμολογικές απώλειες. Στο ματς με τον Ηρακλή φάνηκε πάλι αυτό για ένα γενικό και για ένα ειδικό λόγο.

Ο γενικός λόγος είναι η απόδοση των δύο Αργεντινών του που είναι άλλοι στο ΟΑΚΑ και άλλοι εκτός. Ο Αντίνο στο ΟΑΚΑ είναι ένας ωραίος εξτρέμ που παίρνει πρωτοβουλίες. Εκτός έδρας δείχνει ότι είναι ακόμα 21 χρονών: χθες έπαιζε σαν να θέλει να αποβληθεί κάνοντας ανόητα πράγματα – ο κόουτς Νίστρουπ τον έβγαλε την δεύτερη φορά που ο διαιτητής Ευαγγέλου του χάρισε κάρτα, αλλά τον κάλυψε στην συνέντευξη Τύπου. Ο Ταμπόρδα επίσης είναι άλλος παίκτης στο ΟΑΚΑ κι άλλος εκτός κυρίως γιατί εκτός έδρας δεν σκοράρει με την άνεση που το κάνει εντός έδρας. Χθες ήταν αόρατος στο πρώτο ημίχρονο όταν χρησιμοποιήθηκε στα δεξιά, και ήταν καλύτερος στην επανάληψη όταν έπαιξε πίσω από τον Ντέσερς δίνοντάς του και το γκολ της ισοφάρισης, όμως για να έχει καλύψεις στη μεσαία γραμμή ο ΠΑΟ, μετά την αλλαγή θέσης του Ταμπόρδα, ο Νίστρουπ άλλαξε και όλη η μεσαία γραμμή όχι ως προς το ποιοτικότερο: ο ΠΑΟ, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που μετά το πέρασμα του Λιβάι Γκαρσία έγινε αποδοτικότερος στο πλάι, έμοιαζε αρκετά με τον περσινό.

Ο πιο ειδικός λόγος ήταν η απουσία των δυο χαφ που τον κουβαλάνε: του Ουναΐ που θα λείψει καιρό και του Κάνγκουα που έλειπε χθες. Ο Ηρακλής φωνάζει για την διαιτησία του Ευαγγέλου κι έχει κάποια δίκια, αλλά αν έχασε την ισοπαλία είναι γιατί ο Ζούλιεβιτς που μπήκε στο ματς στο 85΄έκανε πέντε λεπτά αργότερα ένα ανόητο πέναλτι. Ο Βάλτερ Ματζάρι δεν πήγε πάλι στην συνέντευξη Τύπου, έφυγε από το γήπεδο με ταξί πριν δει τους παίκτες του και τα έχει με τους διαιτητές. Στην πραγματικότητα μια ευθύνη για την ήττα την έχει κι αυτός: έστησε την ομάδα πολύ καλά, αλλά τελείωσε το ματς άσχημα. H ιδέα να βγάλει όλους τους κυνηγούς του στο τέλος (Μάρκες, Λόπεθ και Σίλβα έφυγαν από το ματς άνευ λόγου) δεν ήταν και η καλύτερη. Ο ΠΑΟ κέρδισε μέτρα χωρίς κόπο.

Η είσοδος του Γκατσίνοβιτς

Ο ΠΑΟ κέρδισε πρώτη φορά με ανατροπή και με ανατροπή και πέναλτι κέρδισε και η ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς κράτησε στην ενδεκάδα επτά παίκτες από αυτούς που ξεκίνησαν στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά την νίκη του την έδωσε ένας όγδοος: ο Γκατσίνοβιτς που χρησιμοποιήθηκε ως δεξιός μπακ στη θέση του νεαρού Χριστακόπουλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λεβαδειακός είχε σημαδέψει τον μικρό και παίζοντας από την μεριά του προηγήθηκε με 0-1 με ένα υπέροχο γκολ του Κόμπναν, αλλά ο Γκατσίνοβιτς που μπήκε στο 46΄έδωσε ισορροπία (και λύσεις στην επίθεση) και η κουρασμένη κυρίως στο μυαλό ΑΕΚ γύρισε το ματς με το πέναλτι – γκολ του Γιόβιτς και μια κεφαλιά του Βάργκα σε πέντε λεπτά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Λεβαδειακός με πρωταγωνιστή τον Πουπέσκου προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω στο τέλος, ζήτησε ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις και έδωσε στην δημοσιότητα ένα ειδικό βίντεο με τέσσερις φάσεις που αδικήθηκε. Αυτή με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ που συγκρούονται και ο διαιτητής Μόσχου δίνει φάουλ υπέρ της γηπεδούχου έχει κάτι το ιστορικό. Κατά τα άλλα είναι να απορείς πως ο συγκεκριμένος διαιτητής, όχι μόνο υπάρχει στους πίνακες αλλά έχει προταθεί και για διεθνής.

Σοβαρά και άλλα λάθη

Για ένα πέναλτι που θεωρεί ότι δεν του δόθηκε γκρίνιαξε στο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι πως σε ματς λεπτομερειών αυτές οι αποφάσεις μετράνε όσο και ένα λάθος όπως αυτό που κάνει ο τερματοφύλακας Ορτέγκα προκαλώντας την ισοφάριση του Ζίβκοβιτς. Ο Ολυμπιακός, επιθετικά αόρατος στο πρώτο ημίχρονο, άνοιξε το σκορ με γκολ του Γκονζάλες (έχω χάσει το μέτρημα των παικτών του Ιμανόλ που έρχονται από τον πάγκο και σκοράρουν…) αλλά αντί να χτίσει πάνω σε αυτό μπερδεύτηκε: οι μισοί του παίκτες έπαιζαν για να βάλουν δεύτερο μένοντας μπροστά και οι μισοί έμειναν πίσω για να προστατέψουν το αβαντάζ και η απουσία του Εσε που χτύπησε και βγήκε φάνηκε παρόλο που ο Πουέρτα που μπήκε στην θέση του ήταν από τους καλύτερους. Το λάθος του Ορτέγκα είναι σοβαρό, αλλά ένα λεπτό πριν ο Χατζηδιάκος έχει καταφέρει να μην σκοράρει σε χτύπημα κόρνερ του Ζίφκοβιτς χάνοντας την δεύτερη μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο ματς – την πρώτη την έχασε ο Ζαφείρης στο μισάωρο όταν πάλι ο Ζίφκοβιτς του έδωσε μια πάσα «πάρε βάλε». Ο Σέρβος τρέλανε σε ένα ακόμα ματς την άμυνα του Ολυμπιακού, ειδικά μετά την είσοδο του Τέιλορ που τον απαλλάξε από την υποχρέωση να επιστρέφει για να βοηθά τον Ελιστόντο.

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού. Με δέκα απόντες, χάνοντας τον Γιάκιτς και παίζοντας με τερματοφύλακα τον ταλαντούχο Μοναστηρλή άφησε στον Ολυμπιακό όλα κι όλα τρία – τέσσερα σουτ από καλή θέση. Ο Λίσι με το πέρασμα του Τέιλορ δίπλα στους Ζαφείρη και Σανταμαρία βρήκε τρία χαφ ικανά να τρέξουν για τους Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, Μπάντζα και αν είχε ένα κυνηγό να στείλει στα αριστερά πάνω στον Σάλιακα ίσως είχε προκαλέσει και άλλα μεγαλύτερα προβλήματα. Τον Ολυμπιακό βαραίνει πολύ η απώλεια πέντε βαθμών στα ματς με τον Βόλο και τον ΟΦΗ. Το πρόγραμμά του (με Ηρακλή, Αρη εκτός και ΑΕΚ συν τα ευρωπαϊκά ματς) είναι πολύ δύσκολο μέχρι τα Χριστούγεννα. Και στο πρόβλημα του γκολ προστίθεται και ένα πρόβλημα άμυνας: σε πολλούς παίκτες το σερί δημιούργησε μια βεβαιότητα ότι η ομάδα μπορεί να κερδίζει όλα τα ματς με 1-0. Κάτι που απλά δεν γίνεται.

Χωρίς εκπλήξεις

Κατά τα άλλα δεν υπήρξαν εκπλήξεις. Ο Αρης κέρδισε το Σάββατο με 3-0 με χαρακτηριστική ευκολία τον Παναιτωλικό και με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Καντεβέρε και τον Ράστιτς που φάνηκε πόσο έλειψε στο ματς με τον Λεβαδειακό μια βδομάδα πριν όταν ο Αρης έχασε με το ίδιο σκορ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα ανεξήγητο. Και ο Άρης συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που ξέρουν να παίζουν καλύτερα εντός έδρας, πιθανότατα γιατί πολλοί από τους παίκτες του αποκτήθηκαν αργά και ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ρίξει το βάρος στο να τους μάθει να ανοίγουν κλειστές άμυνες, σαν αυτές δηλαδή που η ομάδα του συναντά συνήθως στο Βικελίδης.

Μιλώντας για κλειστές άμυνες ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε τέτοια την άμυνα του Ατρομήτου στο ματς με τον ΟΦΗ, αλλά το πρόβλημα της ομάδας του ήταν κυρίως η κόπωση: η ισοπαλία είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τους Περιστεριώτες που ανακάμπτουν. Το πήραν και γιατί ένα γκολ του Κόντρα που βρήκε ο ΟΦΗ στο 68’ δεν μέτρησε χάρη στο VAR. Ισοπαλία είχαμε και στο στα χαρτιά ντέρμπι της Πελοποννήσου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Καλαμάτα αλλά όχι και τόσο ηθελημένο: η Καλαμάτα αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ έπαιξε για να κερδίσει και αδικείται από το αποτέλεσμα αφού ειδικά στο τέλος είχε του κόσμου τις ευκαιρίες. Το τελικό 1-1 ήρθε χάρη σε ένα εκπληκτικό γκολ του Μπολιβάρ. Ακόμα κι αν δεν ήθελε να το κάνει αυτό που έκανε ο κυνηγός της Καλαμάτας όσες φορές το βλέπεις τόσο περισσότερο απίστευτο σου φαίνεται.

Δεν είναι απίστευτο αντιθέτως ότι η Κηφισιά πέρασε με νίκη από το Βόλο το Σάββατο. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, γύρισε το ματς με χαρακτηριστική άνεση, πράγμα που είχε κάνει και με τον Ηρακλή αλλά και με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν το γκολ του Ζέλσον. Η ομάδα του Λέτο ξέρει την τέχνη της ανατροπής γιατί σκοράρει έχοντας βρει στο πρόσωπο του Σαγκάλ τον διάδοχο του Τετέι. Σκοράροντας έχει μια πολύ ήσυχη χρονιά σε σχέση με από πολλές άλλες ομάδες που έχουν ίδιους στόχους.