Κώστας Μαυρίδης στο Fox Prime: «Όνειρο που βγήκε αληθινό ο Παναθηναϊκός» | Grande League Interviews

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής σχολιάζει τη συνεργασία του με τους σπουδαίους προπονητές στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ενώ στέκεται στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνεισφορά του Γιάννη Αλαφούζου στον σύλλογο.

Το Grande League Interviews υποδέχεται τον Κώστα Μαυρίδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη του παλαίμαχου άσου του Παναθηναϊκού στην Κάτια Ταραμπάνκο και τον Τάσο Νικολογιάννη, που προβάλλεται το Σάββατο 7/11 στο κανάλι του Fox Prime.

Ο Κώστας Μαυρίδης μιλάει για την πραγματοποίηση του ονείρου του με τη μετακίνηση στον Παναθηναϊκό, θυμάται την επική πορεία του «Τριφυλλιού» μέχρι τον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985 και διηγείται φοβερές ιστορίες με τον αλησμόνητο Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής σχολιάζει τη συνεργασία του με τους σπουδαίους προπονητές στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ενώ στέκεται στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνεισφορά του Γιάννη Αλαφούζου στον σύλλογο.

*Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν τον «χαμό» του ιστορικού προέδρου του Παναθηναϊκού, Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη του Κώστα Μαυρίδη στο https://www.youtube.com/watch?v=eF5r5l5yjyg