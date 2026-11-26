Ο Εβάν Φουρνίε έκανε ανάρτηση στο Χ με το βίντεο των δηλώσεων του Εργκίν Αταμάν και ζήτησε μια... σωστή μετάφραση.

Με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο, δηλαδή μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ θέλησε ο Εβάν Φουρνιέ να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με την περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Ουσιαστικά, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού εξέφρασε την απογοήτευσή του προς τη FIBA, σχετικά με την απόφασή της να (έχει) κατατάξει τον Μπιμπέροβιτς ως νατουραλιζέ (γεννημένος στη Βοσνία Ερζεγοβίνη), παρότι έχει αποκτήσει τουρκικό διαβατήριο.

Έχοντας αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της πατρίδας του (Βοσνίας), ο άσος της Φενέρμπαχτσε έβαλε την υπηκοότητα (τουρκική) μετά τα 16 του χρόνια και έτσι, βάσει κανονισμών, λογίζεται ως νατουραλιζέ. Ο Αταμάν δήλωσε έκπληκτος από αυτή την εξέλιξη, λέγοντας μάλιστα πως ο παίκτης είναι «Τούρκος σε όλα του».

Έτσι, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού θέλησε να αντιληφθεί τι ακριβώς σημαίνει, ζητώντας από τους ακόλουθούς του να του δώσουν τη... μετάφραση.

«Όσοι μιλάνε τουρκικά, παρακαλώ δώστε μου τη σωστή μετάφραση γιατί θα τρελαθώ».