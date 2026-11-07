Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά επέστρεψε στις κλήσεις της Εθνικής Μαυριτανίας ενόψει των δύο αγωνιστικών κόντρα στη Μπουργκίνα Φάσο.

Στο πλευρό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Μαυριτανίας θα βρεθεί και πάλι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, καθώς κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι, ενόψει των διπλών αναμετρήσεων απέναντι στη Μπουργκίνα Φάσο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027.

Ο 28χρονος εξτρέμ της ΑΕΚ, αποτελεί βαρόμετρο της εθνικής του ομάδας, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με το εθνόσημο στα στήθη. Μάλιστα κατάφερε να πετύχει δύο γκολ κόντρα στην Κεντρική Αφρική και το Μπενίν, ενώ ταυτόχρονα αφήνει το στίγμα του και με την φανέλα της Ένωσης.

Η μάχη με τη Μπουργκίνα Φάσο είναι ζωτικής σημασίας για τη μάχη της πρόκρισης στον 6ο όμιλο, όπου η Μαυριτανία κατέχει τρεις βαθμούς, έναντι τεσσάρων που έχουν οι πρωτοπόροι Μπενίν και Μπουργκίνα Φάσο.

Η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή στην Ουαγκαντούγκου(13/11), ενώ η δεύτερη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17/11, εντός έδρας στη Νουακσότ.