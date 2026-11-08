Ηχηρά «καμπανάκια» για όλους, τεράστιο όφελος για τον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη 10η αγωνιστική, η οποία ανέδειξε ως μεγάλο κερδισμένο τον Παναθηναϊκό που πήρε τους τρεις βαθμούς στη χειρότερη εμφάνισή του μετά την ήττα στο Φάληρο.

Απογοητευτικός ο Παναθηναϊκός, απογοητευτικός ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά, όμως, η τύχη χαμογέλασε στα τελευταία λεπτά για τους Πράσινους και όχι για τους Ερυθρόλευκους που είχαν πάρει τέσσερις βαθμούς στις καθυστερήσεις εναντίον του Λεβαδειακού και της Κηφισιάς. Δεν τα κατάφεραν στο δεύτερο εντός έδρας ντέρμπι τους μετά τη νίκη επί του Τριφυλλιού και εν συνεχεία έχουν δύσκολο πρόγραμμα με τον Αρη εκτός έδρας και την ΑΕΚ εντός. Οταν χάνεις τέτοιου είδους ευκαιρίες, με το 1-0 στα χέρια σου εναντίον προβληματικού από την εκκίνηση της σεζόν και ελλιπέστατου (χωρίς Κένι, Μιχαηλίδη, Τάισον, Πέλκα για να μην αναφέρουμε Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ) ΠΑΟΚ, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου...

Οσο για τον Δικέφαλο; Μια χαρά στάθηκε, ως συνήθως, στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Εκανε το τρικ με τον Ζαφείρη σε ρόλο αριστερού χαφ ο Λίσι, σωστή ήταν η διάταξη αμυντικά, βρήκε τις ευκαιρίες που του άξιζαν, δεν τις μετέτρεψε σε γκολ, τελικά έφυγε με την ισοπαλία από την γκάφα Ορτέγκα – Τικινζιάν και το αναμφισβήτητο ταλέντο του Ζίβκοβιτς που είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου απέναντι στον Ολυμπιακό! Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να διατηρήσει αυτή την απόσταση από την κορυφή μέχρι τα Χριστούγεννα και κάνει τις μεταγραφές που πρέπει, σε συνδυασμό με τις επιστροφές που σίγουρα θα έχει, μπορεί να κάνει και κάποιο θαύμα. Διότι με την εικόνα που έχει από την αρχή της σεζόν, μόνο με θαύμα θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Αντιθέτως, παιχνίδι με παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ενισχύει την εικόνα του εν δυνάμει πρωταθλητή και σίγουρα θα το... πάει μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του τίτλου. Σωστά τα είπε σήμερα ο Νίστρουπ: έκανε τη χειρότερη εμφάνισή του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ήταν σε κακή βραδιά, είχε την τύχη με το μέρος του. Ναι, την κυνήγησε μέχρι το 94', όπως πρέπει να κάνει κάθε ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά γενικά ήταν... χάλια. Του έλειψε πάρα πολύ η ενέργεια και το «σκαλοπάτι» που δίνει ο Κάνγκουα στην ανάπτυξη, ασφαλώς του έλειψαν οι ιδέες και η φαντασία του Ουναϊ, δεν είχε ούτε έναν παίκτη σε καλή μέρα πλην του Γιώργου Κυριακόπουλου που μπήκε στο 46', αλλά κατάφερε να νικήσει! Κι όταν παίρνεις τέτοιου είδους τρίποντα, ασφαλώς και αυξάνεις κατακόρυφα τις πιθανότητες για τελική επιτυχία, διότι δύσκολα θα ξανακάνει τόσο προβληματικό ματς εναντίον ασθενέστερου αντιπάλου.

Ο Ηρακλής ήταν σούπερ διαβασμένος και τέλεια στημένος από τον Βάλτερ Ματσάρι με τρεις στόπερ και πολυπρόσωπη μεσαία γραμμή. Βρήκε το γκολ από στατική φάση και γκάφα του Σαλάχ – Εντίν και όλων των υπόλοιπων αμυντικών που... παρακολουθούσαν διακριτικά τον σκόρερ Μάρκες, περιόρισε πάρα πολύ τον Αντίνο με Σόρια – Βούρο, δεν είχε πολλά αμυντικά θέματα. Ομως ο Ρος και ο Ανταμ Ζούλεβιτς έκαναν δυο «δώρα» στον αντίπαλο και ασφαλώς δεν έχει το ρόστερ για να κάνει περισσότερα απ' όσα έκανε επιθετικά. Αν δικαιούται να διαμαρτύρεται για την αποβολή του Αντίνο και μόνο γι' αυτή; Βεβαίως. Νομίζω πως κάθε οπαδός του Τριφυλλιού και το κλαμπ θα είχε παράπονα αν οι δυο «επίμαχες» για αποβολή φάσεις του Αργεντινού εξτρέμ γίνονταν από την... απέναντι πλευρά. Ομως, ασφαλώς ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος για το τελικό αποτέλεσμα αν ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν με δέκα παίκτες: η ΑΕΚ δεν του δημιούργησε ούτε μισή φάση μετά την αποβολή του Κάνγκουα για 25 λεπτά και θαρρώ πως η Ενωση είναι καλύτερη ομάδα από τον αξιόμαχο «Ηρα». Το καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό ήχησε δυνατά διότι δημιουργικά ήταν κάκιστος, η διαφορά απόδοσης και αύρας είναι εμφανής μεταξύ των εντός και εκτός έδρας αγώνων του (παρότι το ματς διεξήχθη παρουσία 1000 οπαδών του) και όλα αυτά καλείται να τα δουν ενόψει και της μεταγραφικής περιόδου Νίστρουπ και Κοτσόλης. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που σήμερα ο Δανός έβαλε τον Τσάπρα σε θέση εξτρέμ ως αλλαγή και άφησε στον πάγκο Πελίστρι – Γιάγκουσιτς αν και έψαχνε δεύτερο γκολ...

Οσο για την Ενωση; Μπράβο της που το «γύρισε», διότι στο α' μέρος... δεν βλεπόταν! Πρώτο «μέτριο» ματς στην Allwyn Arena, επίσης καμπανάκι για τον Νίκολιτς, επίσης δικαιούται να διαμαρτύρεται ο Λεβαδειακός. Αν και για την Ενωση, το πρόβλημα δεν είναι το πρωτάθλημα, αλλά το Τσάμπιονς Λιγκ! Και ο νοών νοείτω που λέει μια ψυχή...