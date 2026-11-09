Το φαβορί για τον τίτλο της Superleague μετά την ισοπαλία Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ και τις νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

Η 10η αγωνιστική της φετινής Superleague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/11) και πλέον πηγαίνουμε σε ακόμη μια διακοπή Εθνικών ομάδων.

Φυσικά, από τις αναμετρήσεις ξεχώρισε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, που έληξε ισόπαλο με 1-1, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ επικράτησαν αμφότεροι 2-1 με ανατροπή κόντρα σε Ηρακλή (εκτός) και Λεβαδειακό (εντός) αντίστοιχα.

Έτσι, οι Πράσινοι είναι πλέον στο +4 από τους δεύτερους Πειραιώτες (27-23 οι πόντοι) και στο +5 από την Ένωση (22β.) που έχει όμως και αγώνα λιγότερο. Ακολουθεί ο Δικέφαλος του Βορρά στους 19 βαθμούς, όσους έχει και ο συμπολίτης Άρης.

Βάσει των παραπάνω λοιπόν, είχαμε μια μεγάλη αλλαγή στις εκτιμήσεις του Football Meets Data για τον πρωταθλητή, αφού πλέον φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός με ποσοστό 43%, παίρνοντας την... πρωτιά από τον Ολυμπιακό που «έπεσε» δεύτερος με 36%.

Τρίτο φαβορί είναι για τον υπερυπολογιστή η ΑΕΚ με 17%, ενώ μόλις 4% δίνεται στον ΠΑΟΚ.