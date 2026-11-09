Superleague: Το φαβορί τίτλου μετά την ισοπαλία στο «Καραϊσκάκη» και τις νίκες Παναθηναϊκού,ΑΕΚ
Η 10η αγωνιστική της φετινής Superleague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/11) και πλέον πηγαίνουμε σε ακόμη μια διακοπή Εθνικών ομάδων.
Φυσικά, από τις αναμετρήσεις ξεχώρισε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, που έληξε ισόπαλο με 1-1, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ επικράτησαν αμφότεροι 2-1 με ανατροπή κόντρα σε Ηρακλή (εκτός) και Λεβαδειακό (εντός) αντίστοιχα.
Έτσι, οι Πράσινοι είναι πλέον στο +4 από τους δεύτερους Πειραιώτες (27-23 οι πόντοι) και στο +5 από την Ένωση (22β.) που έχει όμως και αγώνα λιγότερο. Ακολουθεί ο Δικέφαλος του Βορρά στους 19 βαθμούς, όσους έχει και ο συμπολίτης Άρης.
Βάσει των παραπάνω λοιπόν, είχαμε μια μεγάλη αλλαγή στις εκτιμήσεις του Football Meets Data για τον πρωταθλητή, αφού πλέον φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός με ποσοστό 43%, παίρνοντας την... πρωτιά από τον Ολυμπιακό που «έπεσε» δεύτερος με 36%.
Τρίτο φαβορί είναι για τον υπερυπολογιστή η ΑΕΚ με 17%, ενώ μόλις 4% δίνεται στον ΠΑΟΚ.
🟢 Panathinaikos moves to a 4-point advantage over 🔴 ⚪ Olympiacos. Panathinaikos now slight favorites to win 🇬🇷 Super League! 🏆 1st place probabilities: 43% 🇬🇷 Panathinaikos (+7%) 36% 🇬🇷 Olympiacos (-9%) 17% 🇬🇷 AEK (+2%) 4% 🇬🇷 PAOK 👉 Full analysis of probabilities and scenarios for 240+ competitions available at https://t.co/eb8j4zEXcr— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 8, 2026
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