Το έκτακτο πρόγραμμα του ΥouTube του Gazzetta λόγω της στάσης της ΕΣΗΕΑ

Το κανάλι του Gazzetta στο YouTube θα σας κρατά συντροφιά με τις τέσσερις εκπομπές του: Gazz Floor, Galacticos, QnaA Ολυμπιακού και Gazzetta Μagazino / Gazzetta Magazino Post Game από τις 15.30 ως τις 2.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής με συνεχόμενο πρόγραμμα!

Λόγω της γενικής συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ, το Gazzetta συμμετέχει στη στάση εργασίας που προκήρυξε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 από τις 11.30πμ έως 3.30μμ.

Ετσι το πρόγραμμα των εκπομπών μας στο κανάλι μας στο YouTube ΜΟΝΟ για σήμερα έχει ως εξής:

Η μέρα είναι ΜΕΓΑΛΗ: Θα σχολιάσουμε στο Gazz Floor by Novibet την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη. Θα επιστρέψει ο Φουρνιέ με Ερυθρό Αστέρα; Θα πάρει ο Ολυμπιακός αντι-Μονέρο; Κάτι που θα συζητηθεί στο QnA by Interwetten με τους Δημήτρη Τομαρά και Παναγιώτη Ραμαντάνη.

Η εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα πλάνα Νίστρουπ για την ΤΣΚΚΑ Σόφιας στους Galacticos by Elabet. Φυσικά, στη συνέχεια έρχονται το Gazzetta Magazino αλλά και το Gazzetta Magazino Pοst Game με τους Πετρόπουλο, Μπακάκη και Γκαλίτσιο αρχικά αλλά και τους Νικοπολίδη-Γκούμα στη συνέχεια