Πουέρτα: «Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός»

Ο Γκουστάβο Πουέρτα με δηλώσεις του στην Κολομβία εκθείασε τον Ολυμπιακό.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται στην εθνική ομάδα της Κολομβίας και με δηλώσεις στην πατρίδα του αποθέωσε τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής μέσος των Πειραιωτών, αρχικά είπε:

«Είμαι ενθουσιασμένος με την κλήση στην εθνική. Είναι πάντα τιμή μου να φοράω τη φανέλα αυτής της χώρας και να μπορώ να βγαίνω στο γήπεδο και να κάνω καλά πράγματα».

Στη συνέχεια μίλησε:

Για τη σεζόν που τρέχει στον Ολυμπιακό: «Τα πάμε καλά στην Ευρώπη, προσπαθώ πάντα να παίζω και να διατηρώ το επίπεδό μου για να μπορώ να βρίσκομαι και την εθνική».

Για τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, τόσο προσωπικά όσο και ως ομάδα».

Για τους νεαρούς συμπαίκτες στην εθνική: «Είναι μια νέα διαδικασία, πολλοί νεαροί παίκτες. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο: να βελτιωθούμε, να κάνουμε πράγματα καλά και να στηρίξουμε όσους έρχονται εδώ για πρώτη ή δεύτερη φορά, με όποια υποστήριξη μπορούμε να τους δώσουμε».

Για το ότι αποτελεί πρότυπο: «Για μένα είναι τιμή που ο κόσμος με βλέπει ως πρότυπο, αυτό που προσπαθώ να κάνω σε κάθε παιχνίδι είναι να συνεχίσω να δείχνω την πείνα, την επιθυμία και τον ενθουσιασμό που συνοδεύει αυτή τη φανέλα».

Για το τι συμβουλή δίνει στους νέους: «Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιθυμία, τη στάση ζωής, την προσωπικότητα και το έχω αποδείξει αυτό και όσοι έρχονται μετά από μένα, πιστέψτε με, έρχονται επίσης με πείνα, με την επιθυμία να κάνουν τα πράγματα καλά και με προσωπικότητα, κάτι που χρειαζόμαστε τώρα».