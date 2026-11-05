Ολυμπιακός: Μόνο μην μας κοψοχολιάσεις άλλη φορά Στέφανε!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Γαλλία επικεντρώνοντας σε τρία πράγματα.

Λευκή ισοπαλία λοιπόν για τον Ολυμπιακό χθες στη Γαλλία. Πρώτη ισοπαλία που φέρνει εκεί μετά από το επίσης 0-0 με την Οσέρ το 1989 στο τότε Κύπελλο ΟΥΕΦΑ!

Με τη διαφορά ότι εκείνη ήταν μία ισοπαλία αποκλεισμού (νοκ άουτ, με 1-1 το πρώτο ματς στο Καραϊσκάκη), ενώ αυτό το 0-0 μοιάζει να είναι μία ισοπαλία πρόκρισης και δη στους «8» του Γιουρόπα Λιγκ, εφόσον συνοδευθεί από λογικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Ναι, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο σπίτι της Ρεν, ήταν όμως ένα αποτέλεσμα ευπρόσδεκτο, υπό την έννοια ότι αυτός ο πόντος δείχνει να είναι κομβικός για τη συνέχεια.

Είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που ο Ολυμπιακός φτάνει στη μέση μίας League Phase και έχει τόσους πολλούς βαθμούς, 10, σε τέσσερις αγωνιστικές. Στην προηγούμενη 4η αγωνιστική στο Γιουρόπα Λιγκ είχε εφτά, με νίκες 3-0 επί της Μπράγκα εντός και της Μάλμε εκτός, ισοπαλία 1-1 με τη Ρέϊντζερς μέσα και ήττα 0-2 από τη Λιόν έξω.

Τεράστιο όπλο και φέτος της ομάδας η αμυντική της σταθερότητα. Τότε, ήταν ο Τζολάκης που σε οκτώ αγωνιστικές το παθητικό του ήταν μόλις τρία γκολ, το καλύτερο της League Phase! Τώρα είναι ο Ορτέγα, που σε τέσσερις αγωνιστικές έχει ένα γκολ παθητικό, με μόνο την Μπάγερ Λέβερκουζεν να έχει μηδέν, αλλά να παίζει απόψε με τη Μαρσέϊγ.

Για τον Στέφαν Ορτέγα είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι κρατάει ανέπαφη την εστία του ήδη επί 340 λεπτά στην Ευρώπη!!! Καθότι έχει να δεχθεί γκολ από το 20ο λεπτό του Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια (2-1), όταν και οι Πολωνοί είχαν προηγηθεί 1-0. Έκτοτε, δεν έχει παραβιαστεί η εστία του: 70 λεπτά με τη Γιαγκελόνια, 90 με την Μαρσέϊγ, 90 με την Σπάρτα Πράγας και άλλα 90 με την Ρεν!

Τότε, ο Τζολάκης είχε κρατήσει το μηδέν 386 λεπτά! Από το 64ο λεπτό του 1-1 με τη Ρέϊντζερς στο Καραϊσκάκη, όταν του είχε βάλει γκολ ο…Ντέσερς, μέχρι και τα ματς με Στεάουα 0-0 έξω, Τβέντε 0-0 μέσα, Πόρτο 1-0 έξω και Γκαραμπάγκ 3-0 μέσα. Για να καταρρίψει εκείνο το εκπληκτικό ρεκόρ του Τζολάκη ο Ορτέγα πρέπει στο Ολυμπιακός-Μίλαν να μην φάει γκολ τουλάχιστον στα πρώτα 47 λεπτά του!

Για τον έμπειρο Γερμανό γκολκίπερ χθες ήταν μία τέλεια εμφάνιση! Στεκόμαστε όλοι στην πραγματικά δύσκολη επέμβαση του στο συρτό σουτ στο 91ο λεπτό, αλλά ο Ορτέγα τα έκανε όλα τέλεια! Βγήκε και μάζεψε δύο φορές την μπάλα σε εκτελέσεις κόρνερ στη μικρή περιοχή του… Βγήκε και μάζεψε την μπάλα σε άλλες δύο σέντρες…Όταν χρειάστηκε βγήκε με ταχύτητα εκτός εστίας του σε πάσα στην πλάτη της άμυνας του και έδιωξε με κεφαλιά ψαράκι την μπάλα σε πλάγιο άουτ…Μπλόκαρε μία επικίνδυνη κεφαλιά σε κόρνερ…Μπλόκαρε εύκολα ένα σουτ…Κι επιπλέον δεν έκανε κανένα λάθος με την μπάλα στα πόδια…

Τι άλλο να ζητήσεις από τον τερματοφύλακα σου; Θα έλεγα μόνο μην μας κοψοχολιάσει άλλη φορά! Διότι είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός αγώνας στον οποίο φωνάζει τον γιατρό για πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού! Και ξέρουμε όλοι ότι αν χρειαστεί (φτου φτου μακριά από μας) να γίνει αλλαγή ο Ορτέγα, τότε αναγκαστικά υπάρχει η επιλογή του ταλαντούχου, αλλά εντελώς άπειρου στην Ευρώπη νεαρού Στουρνάρα, καθώς δεν έχει δηλωθεί ο Πόποβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα…

Όποτε βλέπουμε τον Χρήστο Θέο να πηγαίνει σε ευρωπαϊκό ματς προς τον…Στέφανο, η καρδιά μας τρέμει!

Άσχετο: Υπάρχει ένας ευγενής…συναγωνισμός, πόσες φορές θα γίνουν αλλαγή οι ακραίοι μπακ, ο Σάλιακας κι ο Μπρούνο! Προς το παρόν είναι…ισόπαλοι. Απλά ο Σάλιακας ζητάει αλλαγή λόγω μικροπροβλημάτων που βγάζει, ενώ ο Μπρούνο γίνεται αλλαγή λόγω απόδοσης. Ο Νιγηριανός χθες ξεπέρασε τον χειρότερο εαυτό του στη φάση του αυτογκόλ-μόνο αυτός, έτσι, θα μπορούσε να νικήσει τον Ορτέγα!!! Μιλάμε για καμία ενσυναίσθηση της κρίσιμης στιγμής. Κι εκτός όλων των άλλων, είναι δυνατόν να περνάς μπροστά, να βγάζεις πέντε σέντρες και όλες να είναι η μία χειρότερη της άλλης; Ειδικά σε μία περίπτωση χρειάζονταν απλά μία υποτυπωδώς καλή σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι όπου περίμενε ο Γκονζάλες για να την έστελνε με κεφαλιά από κοντά στα δίκτυα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η εικόνα του Ολυμπιακού στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα στη Ρεν ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Μιλάμε για πλήρη κυριαρχία μέσα στο γήπεδο μίας σημαντικής γαλλικής ομάδας. με εκτός όλων των άλλων έξι τελικές, έναντι καμίας της αντιπάλου του!

Μία καθηλωτική υπεροχή που είχε ως βάση στο στοχευμένο πρες που ζήτησε ο Ιμανόλ από τους παίκτες του και ου είχε ως αποτέλεσμα τέσσερα κλεψίματα και πέντε ανακτήσεις! Επαναλαμβάνω μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Με τον Έσε και τον Πουέρτα να δίνουν ρεσιτάλ σε αυτό το κομμάτι.

Πραγματικά κρίμα που η κεφαλιά του Γκονζάλες, το σουτ του Πουέρτα από λίγο πλάγια στο δοκάρι, το σουτ του Φορτούνη, το άλλο σουτ του Μπέϊλι κι εκείνο το μακρινό του Πουέρτα, δεν έφεραν ένα γκολ, γιατί θα άλλαζε όλο το παιχνίδι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

https://x.com/yahearrrrd/ status/2118046411023585518