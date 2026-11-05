Στο κυνήγι των βαθμών Παναθηναϊκός και ΟΦΗ!

Βραδιά ευρωπαϊκών προκλήσεων για τις ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ να ρίχνονται στη μάχη σε Conference και Europa League αντίστοιχα (22:00), κυνηγώντας καθοριστικά αποτελέσματα για τη συνέχεια της πορείας τους στη League Phase.

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την κυπελλούχο Βουλγαρίας, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στοχεύοντας στο απόλυτο 3/3 που θα τον διατηρήσει σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16». Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πραγματοποιεί εντυπωσιακή εκκίνηση, καθώς μετά το 2- 1 επί της Μπόρατς στην Αθήνα διέλυσε με 5-1 την Καϊράτ στο Καζακστάν, φιγουράροντας στην κορυφή της βαθμολογίας χάρη στην εξαιρετική διαφορά τερμάτων.

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Με «όπλο» την ψυχολογία στα ύψη μετά από έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις —με πιο πρόσφατη το εμφατικό 2-0 επί της ΑΕΚ— το «τριφύλλι» θέλει να επιβάλει τον ρυθμό του.

Απέναντί του βρίσκει μια ΤΣΣΚΑ που μετρά έναν βαθμό (ήττα 1-2 από Μονακό, 2-2 με Νόρντζελαντ). Με αμφότερες τις ομάδες να μετρούν 4/4 Goal/Goal στη διοργάνωση, η επιλογή G/G στο ΟΑΚΑ προσφέρεται στο 1.84, ενώ το ακριβές σκορ πολλαπλών επιλογών (2-1, 3-1, 4-1) για τους «πράσινους» βρίσκεται στο 4.40. Παράλληλα, ο «καυτός» Σίριλ Ντέσερς, με 2/2 γκολ στη League Phase, προσφέρεται στο 1.83 για να βρει ξανά δίχτυα.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΟΦΗ συνεχίζεται στο ουδέτερο «Giulesti Stadium» του Βουκουρεστίου απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας του Χρήστου Κόντη, παρά τις δύο οριακές ήττες από Ρεν (2-1 στο φινάλε) και τη φορμαρισμένη Λεβερκούζεν (0-2 στο Ηράκλειο), κρατούν τις εξαιρετικές εμφανίσεις και το επιβλητικό 2-0 της πρεμιέρας επί της Χόφενχαϊμ, ψάχνοντας τους πρώτους ιστορικούς εκτός έδρας βαθμούς τους σε ευρωπαϊκό όμιλο.

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Η Χάποελ του Ραν Κόζουτς παραμένει στον έναν βαθμό (0-0 με Ντιναμό Ζάγκρεμπ) προερχόμενη από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Άλκμααρ (2-1) και Ουνιόν Σεν Σιλουάζ (4-0). Με τους Κρητικούς να σκοράρουν στα 2/3 των αγώνων τους, το ενδεχόμενο να εμφανιστεί 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση τιμάται στο 2.30, ενώ ο Ταξιάρχης Φούντας, που σκόραρε και στη Γαλλία, προσφέρεται στο 4.50 για Any Time Scorer.

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