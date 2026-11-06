Τα γκολ των Καλάμπρια, Ταμπόρδα και οι καλύτερες φάσεις στη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και νίκησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ θα μπορούσε να σημειώσει περισσότερα γκολ.

Ο Καλάμπρια στο 41' ολοκλήρωσε με εξαιρετικό τρόπο έναν φοβερό συνδυασμό για το 1-0 του τριφυλλιού. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας απάντησε άμεσα με πλασέ του Αλμέιδα στο 44' σε εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοπό να στραβοπατήσει.

Στο 68' ο Κυριακόπουλος βρήκε τον Τεττέη κι αυτός γύρισε στον Ταμπόρδα, που έγραψε το 2-1.

Τα highlights της αναμέτρησης