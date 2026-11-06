Ο Ταμπόρδα παραδέχθηκε ότι είχε και δόση τύχης το γκολ, αλλά η νίκη είναι που μετράει.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα βρήκε ξανά δίχτυα φέτος. Πέτυχε το 2-1 και σφράγισε τη νίκη του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ένα γκολ, που είχε δόση τύχης, αλλά το σημαντικό είναι ότι το τριφύλλι πήρε μία ακόμα νίκη.

«Αισθάνομαι πολύ καλά, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, έντονο παιχνίδι, ξέραμε ότι είναι καλός αντίπαλος η ΤΣΣΚΑ. Παίξαμε καλά και νικήσαμε. Αυτό που κρατάω είναι η νίκη και οι βαθμοί στο εντός έδρας παιχνίδι. Έχουμε 9 βαθμούς σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σημαντικό για τον σύλλογο και για μας και τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα», είπε ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός και στη συνέχεια μίλησε:

Για την οκτάδα: «Είναι σημαντικό για την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή μας. Είναι σπουδαίο που πήραμε μία ακόμα νίκη και που δώσαμε χαρά στον κόσμο μας. Ήταν μία νίκη που την αξίζαμε».

Για το γκολ: «Δεν ήταν ωραίο γκολ, αλλά ήταν γκολ. Αυτό μετράει. Τυχερό για μας, βάλαμε τη νίκη στο τσεπάκι μας και είμαι χαρούμενος που σκόραρα ξανά».