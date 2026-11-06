Νίστρουπ: «Κάποιοι στα προκριματικά έλεγαν να στείλουμε τον Καμαρά πίσω στο Βέλγιο...»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναίκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε χαρούμενος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός αφότου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρ' ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει τα γκολ που δικαιούταν ύψωσε ασπίδα προστασίας για τον Ετιέν Καμαρά.

Εξήγησε πως κάποιοι έλεγαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών να στείλουν τον παίκτη πίσω στο Βέλγιο και τώρα αυτός έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τους τέσσερις αυτούς μήνες. Τόνισε πως πρόκειται για έναν παίκτη που είναι «rising star» ενώ επισήμανε πως είναι ένα παιδί, που είναι δυνατό στο μυαλό και το μεγάλο του προσόν είναι πως δεν «κρύβεται» αφότου κάνει ένα λάθος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το του αρέσει και τι όχι από απόψε:

«Μου άρεσαν όλα. Μου άρεσε ο αντίπαλός μας που ήταν σκληρός και μας δυσκόλεψε. Τα πρώτα 35 λεπτά δεν ήταν άσχημα, αλλά λίγο χαοτικά. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε 2-3 γκολ με τα τετ α τετ που είχαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει παραπάνω. Σκληρός αντίπαλος, αλλά νομίζω πως στο τέλος κέρδισε ο καλύτερος με κάθε σεβασμό προς την ΤΣΣΚΑ».

Για το τι τον προβλημάτισε περισσότερο, οι χαμένες ευκαιρίες ή η ευκολία που το δέχθηκε η ομάδα του:

«Και τα δύο. Είναι πάντα κακό να δέχεσαι γκολ. Για μένα μπορούμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ, αλλά όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ο Ραστόντερ, ο Λιβάι και ο Αντίνο ήταν πάντα επικίνδυνοι, ο Κάνγκουα τα πήγε καλά ανάμεσα στις γραμμές, οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος έβγαλαν συνδυασμούς υψηλού επιπέδου απόψε. Στο ημίχρονο μείναμε την εντύπωση ότι πρέπει να πάμε και να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Στα 35-40 λεπτά είχαμε την απόλυτη κυριαρχία».

Για τα εγκωμιαστικά σχόλια του προπονητή της ΤΣΣΚΑ:

«Όλοι έχουμε όνειρα και στόχους. Έχουμε παίκτες υψηλής ποιότητας, που αρέσουν ο ένας στον άλλον πολύ και γι' αυτό τα βρίσκουν μεταξύ τους κι έχουμε καλό κλίμα. Εγώ είμαι λίγο βαρετός, είμαι από την Σκανδιναβία. Δεν πρόκειται να κάτσω εδώ να μιλήσω για μεγάλα πράγματα. Θα προτιμούσα να μιλήσω για τον Ηρακλή απ' ότι για μελλοντικά μεγάλα παιχνίδια. Μπορείτε να γράψετε ό,τι άρθρα θέλετε σχετικά με το αν είμαστε φαβορί ή όχι».

Για τη σύγκριση με την πορεία που είχε κάνει με την Κοπεγχάγη:

«Δεν θα κάτσω εδώ να συγκρίνω. Όταν ήμουν στην Κοπεγχάγη είχαμε παίξει δύο φορές στη φάση αυτή στο Champions League. Στο Conference είχαμε πιο αδύνατους αντιπάλους και πήραμε μόλις οκτώ πόντους, έτσι πέσαμε στην Τσέλσι, χάσαμε τα δύο ματς και αποκλειστήκαμε. Αυτό είναι το παρελθόν. Τώρα είμαστε στην Αθήνα κι έχουμε μία ομάδα με ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις και θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται».

Για τον Καμαρά, τις καλές εμφανίσεις και τα λάθη του:

«Κάθε παίκτης κάνει λάθη. Ο Καμαρά δεν ξεκίνησε καλά σήμερα. Δεν κρύβεται ποτέ. Έχει τρομερή βελτίωση τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Θυμάμαι πολλοί έλεγαν στα προκριματικά να τον στείλουμε πίσω στην λίγκα του Βελγίου. Είναι rising star, αλλά είναι ακόμη νέος. Το χειρότερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει είναι να κρύβεται κι αυτός δεν το κάνει και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δουλεύει σκληρά, να πάρει τα μαθήματα από τον προπονητή του. Είναι πολύ δυνατός στο μυαλό».

Τι είπε στο flash interview αμέσως μετά το ματς

«Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια το είχαμε πει. Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε 8 φορές αν παίζαμε 10. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς».

Για τη συνέχεια: «Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην 8άδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ , η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα. Το ξέρω πολύ καλά από την Κοπεγχάγη. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου».