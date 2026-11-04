Στο «Σεραφείδειο» ο Μαρσέλο για το ΑΕΚ-Ρεάλ
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και λίγες ώρες νωρίτερα, η Κ19 αντιμετωπίζει τον ισπανικό σύλλογο για το Youth League.
Στις εξέδρες του προπονητικού κέντρο της Ένωσης βρίσκεται ο άλλοτε ακραίος μπακ των «μερένχες» και του Ολυμπιακού, Μαρσέλο καθώς στη Ρεάλ αγωνίζεται ο γιος του, Έντσο Άλβες.
Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος αστέρας είχε βρεθεί στην Αθήνα και πέρσι όταν η Ρεάλ έπαιζε κόντρα στον Ολυμπιακό στο Ρέντη. Ο ίδιος βρίσκεται μαζί με τη γυναίκα του και έχει γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους.
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