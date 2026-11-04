Ακάθεκτος στο έργο του ο Ολυμπιακός!

Νέα αποστολή στη Γαλλία για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο «Roazhon Park» απέναντι στη Ρεν (17:30) για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θέλει να συνεχίσει το μεγάλο νικηφόρο σερί της, αλλά και το απόλυτο στη League Phase, αυτή τη φορά απέναντι σε μία άλλη γαλλική.

Ήδη οι Πειραιώτες έχουν θριαμβεύσει στην έδρα της Μαρσέιγ (0-1) που είναι η μία εκ των τριών σε ισάριθμους αγώνες, πέραν της ανατροπής με τη Γιαγκελόνια (2-1) και της επικράτησης με τη Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-0).

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Αήττητη είναι και η Ρεν, όμως όχι απόλυτη, έχοντας νικήσει στην έδρα της τον ΟΦΗ (2-1) κάνοντας ανατροπή μετά το γκολ του Φούντα που είχε ανοίξει το σκορ για τους Κρητικούς, έχοντας συνολικά 5 βαθμούς με δύο εκτός έδρας ισοπαλίες, στο Τορίνο με τη Γιουβέντους (2-2) και στο Γκρατς με την Στουρμ (0-0).

Η ομάδα του Φρανκ Εζ ωστόσο προέρχεται από βαριά ήττα εντός συνόρων, με 5-2 από τη Νις, πέφτοντας στην 5η θέση στη Ligue 1, με τον ολοένα ανεβασμένο Ολυμπιακό

των 9 σερί νικών σε όλες τις διοργανώσεις μετά και το περιπετειώδες 2-3 στη Λεωφόρο επί της Κηφισιάς να είναι έτοιμος για άλλο ένα «τρίποντο» που προσφέρεται στο 3.05.

Ο Αλγουαθίλ έχει καταφέρει να βελτιώσει την αμυντική λειτουργία των Πειραιωτών που έχουν δεχθεί γκολ σε έναν εκ των τριών αγώνων στη League Phase και με την Κηφισιά είδαν την εστία τους να παραβιάζεται έπειτα από επτά αγώνες με μηδέν παθητικό, την ώρα που επί 8 σερί αγώνες σκοράρουν πρώτοι. Στο 2.10 να ανοίξει το σκορ ο Ολυμπιακός στη Γαλλία.

Παράλληλα έχουν δοθεί λύσεις από διαφορετικούς παίκτες στο σκοράρισμα, με τον Τσικίνιο να επιστρέφει στα γκολ με την Κηφισιά και ένα νέο δικό του «χτύπημα» είναι στο 6.00.

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