Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε ντεμπούτο στην Premier League, περνώντας ως αλλαγή στο ματς της Χαλ με την Άρσεναλ.

Είχε κάνει ήδη ντεμπούτο στο League Cup, πλέον ο Χρήστος Μουζακίτης έχει πάρει το... βάπτισμα του πυρός και στην Premier League! Βλέπετε, ο νεαρός μέσος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τον Σεργκέι Γιακίροβιτς να τον περνάει ως αλλαγή στο 75ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης ενάντια στην Άρσεναλ. Ο Έλληνας χαφ πάντως δεν πρόλαβε να αντιμετωπίσει τον Χρήστο Τζόλη που είχε βγει λίγο νωρίτερα από το ματς.