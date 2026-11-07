Χρήστος Μουζακίτης: Ντεμπούτο στην Premier League με τη Χαλ
Είχε κάνει ήδη ντεμπούτο στο League Cup, πλέον ο Χρήστος Μουζακίτης έχει πάρει το... βάπτισμα του πυρός και στην Premier League! Βλέπετε, ο νεαρός μέσος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τον Σεργκέι Γιακίροβιτς να τον περνάει ως αλλαγή στο 75ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης ενάντια στην Άρσεναλ. Ο Έλληνας χαφ πάντως δεν πρόλαβε να αντιμετωπίσει τον Χρήστο Τζόλη που είχε βγει λίγο νωρίτερα από το ματς.
Giles comes on for Stroud and Mouzakitis makes his Premier League debut, replacing Iroegbunam 🔁 🔴 1-0 🐯 [76'] https://t.co/qqMMcl0x8V— Hull City (@HullCity) November 7, 2026
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