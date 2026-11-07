Η Κηφισιά Tutu Deals ανέτρεψε το σκορ στην έδρα του Βόλου Εlabet χάρη στο γκολ του Άνχελο Σαγκάλ.

Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την ανατροπή της στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εκμεταλλευόμενη μια στατική φάση.

Στο 72ο λεπτό από το κόρνερ του Ρουκουνάκη, ο Σόουζα πήρε την κεφαλιά, ο Πόμπο πλάσαρε από διαγώνια θέση, ο Σιαμπάνης απέκρουσε και ο Σαγκάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Το γκολ του Σαγκάλ