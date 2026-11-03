Χεσούς Οβόνο: Ποιος είναι ο τερματοφύλακας πίσω από την τραγωδία της Τενερίφης

Ο Χεσούς Οβόνο είδε μία λανθασμένη έξοδο να κόβει το νήμα της ζωής του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα...

Όταν ο Χεσούς Οβόνο αποφάσισε να κάνει μία το λιγότερο ριψοκίνδυνη έξοδο, φτάνοντας σχεδόν μέχρι τη σέντρα στην αναμέτρηση της Ανδόρας με την Τενερίφη για τη Segunda Division, δεν μπορούσε να φανταστεί πως οι συνέπειες της κίνησης αυτής θα ήταν ολέθριες.



Η τρομακτική σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα έστειλε τον Ισπανό επιθετικό στο νοσοκομείο, εκεί όπου το πρωί της Τρίτης (3/11) κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος τον αθλητικό κόσμο εντός και εκτός Ισπανίας.



Από το πουθενά, ο Οβόνο είδε τη ζωή του να αλλάζει, με το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για τον θάνατο του αντιπάλου του να είναι ανοιχτό και τον 25χρονο τερματοφύλακα να βρίσκεται ξαφνικά σε μία θέση που κανείς ποτέ δεν θα ήθελε να βρεθεί...

Ποιος είναι ο Χεσούς Οβόνο

Γεννημένος το 2001 στην Μπάτα της Ισημερινής Γουινέας, ο Οβόνο βρέθηκε στην ιβηρική χερσόνησο σε μικρή ηλικία, όταν οι γονείς του αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο.



Ο αφρικανικής καταγωγής γκολκίπερ βρέθηκε στα οκτώ του στις ακαδημίες της περίφημης Αντιγκουόκο, πριν τον... αρπάξει η Σοσιεδάδ στα δώδεκά του χρόνια. Το 2017 θα μετακόμιζε στα τμήματα υποδομής της Αλαβές, από τα οποία θα... αποφοιτούσε το 2019, πηγαίνοντας για δύο σεζόν στην ερασιτεχνική Σαν Ιγκνάσιο, η οποία αποτελεί κάτι σαν φυτώριο του βασκικού κλαμπ.



Πράγματι, το 2021 θα επέστρεφε στην Ντεπορτίβο και μετά από ένα νέο αγροτικό στη Β' ομάδα, θα έκανε ντεμπούτο με την πρώτη στη La Liga το 2022, παίζοντας στο 1-1 με την άλλοτε ομάδα του, Ρεάλ Σοσιεδάδ.



Θα ακολουθούσαν σποραδικές συμμετοχές με την Αλαβές τα επόμενα χρόνια, 20 συνολικά, πριν έρθει ο δανεισμός στην Ανδόρα το 2025. Ένας δανεισμός που μετά από 21 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο θα έφερνε τη μόνιμη μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι, με τον Οβόνο να αποτελεί την ίδια ώρα βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Ισημερινής Γουινέας, με την οποία μετρά 47 συμμετοχές από το 2019 και μετά.