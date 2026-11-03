Γερμανικά δημοσιευματα συνδέουν Νάγκελσμαν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Κύριος στόχος για να γίνει προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ είναι Τζούλιαν Νάγκελσμαν ο δημοσιογράφος Μάρσελ Ρέιφ αναφέρει: «Νομίζω ότι θα είναι ο Νάγκελσμαν. Έχει καλή φήμη, και είναι έτοιμος». Ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι μετά την λύση συνεργασίας με την Εθνική Γερμανίας τον Ιούλιο που μας πέρασε.
Στο παρελθόν, ο 39χρονος τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα μόλις 28 χρονών και την Χόφενχαιμ (2016-2019) έτσι έγινε ο νεότερος μόνιμος προπονητής στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα.
Έπειτα, ανέλαβε την ομάδα της Λειψίας απο το 2016 εώς το 2019 με τον ίδιο να καταφέρνει να φτάσει την Γερμανική ομάδα μέχρι τα ημιτελικά του UEFA Champions League το 2020. Τελευταία ομάδα που προπόνησε πριν αναλάβει την Εθνική Γερμανίας ήταν η Μπάγερν Μονάχου που αποτέλεσε προπονητή της από το 2021 εώς το 2023, την περίοδο εκείνη κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας την σεζόν 2021-22 αλλά και δύο Σούπερ Κάπ.
🚨 JUST IN: Julian Nagelsmann remains Manchester United’s TOP TARGET to replace Michael Carrick amid a disastrous start that has left them 17th with just one league win and nine matches without victory. Free since leaving Germany in July, the 39-year-old is still on the shortlist for a planned November change, having ruled out Turkey and Italy despite interest from Leipzig and Fenerbahçe. 🗣️ German media are pushing him hard toward Old Trafford, @BILD expert Marcel Reif said: "I think it’ll be Nagelsmann [to Man United]. He’s got a good reputation, and he’s ready." [@Sport_Witness]— UtdXclusive (@UtdXclusive) November 3, 2026
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