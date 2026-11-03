Γερμανικά δημοσιευματα συνδέουν Νάγκελσμαν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πρώτος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Κάρικ στην Γιουνάιτεντ είναι ο Τζούλιαν Νάγκελσμαν σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Κύριος στόχος για να γίνει προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ είναι Τζούλιαν Νάγκελσμαν ο δημοσιογράφος Μάρσελ Ρέιφ αναφέρει: «Νομίζω ότι θα είναι ο Νάγκελσμαν. Έχει καλή φήμη, και είναι έτοιμος». Ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι μετά την λύση συνεργασίας με την Εθνική Γερμανίας τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Στο παρελθόν, ο 39χρονος τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα μόλις 28 χρονών και την Χόφενχαιμ (2016-2019) έτσι έγινε ο νεότερος μόνιμος προπονητής στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα.

Έπειτα, ανέλαβε την ομάδα της Λειψίας απο το 2016 εώς το 2019 με τον ίδιο να καταφέρνει να φτάσει την Γερμανική ομάδα μέχρι τα ημιτελικά του UEFA Champions League το 2020. Τελευταία ομάδα που προπόνησε πριν αναλάβει την Εθνική Γερμανίας ήταν η Μπάγερν Μονάχου που αποτέλεσε προπονητή της από το 2021 εώς το 2023, την περίοδο εκείνη κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας την σεζόν 2021-22 αλλά και δύο Σούπερ Κάπ.