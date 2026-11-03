Ο προπονητής της Περουβιανής ομάδας, Κούσκο, νευρίασε με δημοσιογράφο και του επιτέθηκε λεκτικά στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα από τη Σπορτ Μπόις.

Ένα ακραίο περιστατικό σημειώθηκε στο Περού και συγκεκριμένα στο ματς Κούσκο - Σπορτ Μπόις, έπειτα απο την ολοκλήρωση του αγώνα που έληξε με ήττα των γηπεδούχων με σκορ 1-0.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής της Κούσκο, Χαβιέρ Ραμπανάλ, βγήκε εκτός ελέγχου με δημοσιογράφο ο οποίος σχολίασε την επιθετική δημιουργία της ομάδας, έχοντας παράλληλα αμφιβολίες για την δουλειά του τεχνικού επιτελείου στις προπονήσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός νευρίασε με τα λόγια του δημοσιογράφου και αντέδρασε άμεσα, υπερασπίζοντας τον εαυτό του και παροτρύνοντας τον δημοσιογράφο να επισκεφτεί το προπονητικό κέντρο ώστε να παρακολουθήσει απο κοντά τις προπονήσεις, προτού εκτοξεύσει τις κατηγορίες του.

Μάλιστα, το περιστατικό πήρε άσχημη τροπή, όταν ο 49χρόνος προπονητής απήυθηνε μία προσβλητική φράση στον δημοσιογράφο τη στιγμή που αποχωρούσε από την αίθουσα Τύπου. Φυσικά, το εν λόγω στιγμιότυπο ανέβηκε στα social media και έγινε γρήγορα viral, με την συμπεριφορά του Ραμπανάλ να προβληματίζει πολλούς που το παρακολούθησαν

«Η δουλειά μου είναι να σας κάνω να βλέπετε το ποδόσφαιρο με τα μάτια ανοιχτά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Εσείς βλέπετε το ποδόσφαιρο με κλειστά μάτια. Να δείχνετε σεβασμό όταν κάνετε ερωτήσεις. Εγώ δεν σας είπα πόσο απαράδεκτη ήταν η ερώτησή σας. Πηγαίνετε στην Οροπέσα! Οι εγκαταστάσεις μας είναι ανοιχτές και μπορείτε να έρθετε να δείτε τη δουλειά που κάνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν έχετε έρθει ποτέ, δεν έχετε παρακολουθήσει ούτε μία προπόνηση της ομάδας μου και παρ’ όλα αυτά μιλάτε. Μιλάτε από άγνοια. Μη μου δείχνετε ασέβεια και μη μου υψώνετε τη φωνή. Άσχετε της π...!» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής.