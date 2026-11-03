Ο αγαπημένος ρεπόρτερ του Gazzetta Magazino, Μιχάλης Μπακακής, είναι πλέον...βραβευμένος, καθώς τιμήθηκε στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το βράδυ της Δευτέρας (02/11) πραγματοποιήθηκε η 45η τελετή απονομής των βραβείων του ΠΣΑΠΠ, με τον οργανισμό να τιμάει τους ποδοσφαίριστες που αγωνίζονται στα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο, για την προσφορά τους τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Τα χθεσινά βραβεία είχαν έντονο άρωμα...Gazzetta Magazino, καθώς ο παρουσιαστής/ρεπορτέρ της εκπομπής μας, Μιχάλης Μπακάκης, παρέλαβε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στο άθλημα, σε μία ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, καθώς ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο, συνοδευόμενος από την μικρή του κόρη, στην οποία μάλιστα αφιέρωσε και το βραβείο του.

Ωστόσο, προτού ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει τη διάκριση του, ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ έκανε μία...guest εμφάνιση στην εκπομπή για να μιλήσει για την επικείμενη βράβευση του.