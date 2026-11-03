Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ έλαβε και επίσημα την πρώτη του κλήση για την εθνική Κ17 της Πορτογαλίας, για τους αγώνες των προκριματικών του Euro U17.

Ο γιος του θρυλικού Πορτογάλου επιθετικού, Κριστιάνο Ρονάλντο, κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα Κ17 της Πορτογαλίας. Ο 16χρονος επιθετικός έχει κληθεί στην ομάδα νέων της χώρας για τους αγώνες εναντίον της Ανδόρας (11 Νοεμβρίου), της Βουλγαρίας (14 Νοεμβρίου) και της Σερβίας (17 Νοεμβρίου), στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U17.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες της σαουδαραβικής ομάδας Αλ Νασρ, είχε προηγουμένως 13 συμμετοχές με το εθνόσημο (τέσσερις με την ομάδα Κ15 και εννέα με την ομάδα Κ16), μετρώντας συνολικά πέντε γκολ.

Μάλιστα το προηγούμενο διάστημα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της διαμάχης του Ρονάλντο με την Πορτογαλική Ομοσπονδία, τα διεθνή ΜΜΕ αναρωτιόντουσαν μήπως ο γιος του αλλάξει την εθνικότητα του, καθώς είναι επιλέξιμος να εκπροσωπήσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Ισπανία, όμως απ΄ότι φαίνεται ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλει να ακολουθήσει πιστά τα χνάρια του πατέρα του.