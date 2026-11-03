Ο ΛαΜέλο Μπολ έγραψε ιστορία στα τρίποντα και το ρεκόρ που «έσπασε», το είχε μέχρι πρότινος ο Ντάνκαν Ρόμπινσον.

Οι Τίμπεργουλβς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στο NBA. Φιλοξένησαν τους Μπακς επικράτησαν με 112-100, σε μία βραδιά που σίγουρα ο ΛαΜέλο Μπολ δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Ο 25χρονος γκαρντ, μετά από μία πολυετή θητεία στους Χόρνετς, έγινε κάτοικος Μινεσότα και μετά από οχτώ παιχνίδια στη νέα του ομάδα, «έσπασε» ένα ιστορικό ρεκόρ. Κόντρα στους Μπακς, ευστόχησε σε έξι τρίποντα και έφτασα τα 1000 στην καριέρα του.

Ο Μπολ, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο παίκτης που πετυχαίνει τόσο γρήγορα αυτό το milestone, μιας και το κατάφερε στο 311ο παιχνίδι της καριέρας του. Όσο... κουφό και αν ακούγεται, το ρεκόρ αυτό, δεν το κατείχε ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών, ο Στεφ Κάρι.

Πρώτος ήταν ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, ο οποίος είχε πετύχει 1000 τρίποντα μετά από 343 παιχνίδια.