Βγήκαν σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία (16/11) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενήσει τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του UEFA Nations League με μοναδικό στόχο τη νίκη και την διεκδίκηση της κορυφής στο γκρουπ. Ανακοινώθηκε μάλιστα η κυκλοφορία των εισιτηρίων για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 16/11 (21:45) και δεν αποκλείεται να έχουμε σύντομα ένα ακόμα sold out μετά τα δύο συνεχόμενα στη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Τα εισιτήρια του αγώνα Ελλάδα-Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιo (Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 21:45) τέθηκαν σε διάθεση και "σε περιμένουν" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα PAME ETHNIKI! Κλείσε τη θέση σου και γίνε μέρος της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην προημιτελική φάση του UEFA Nations League και να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση.

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, με αντιπάλους την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία, η Εθνική μας έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία για μια σημαντική αγωνιστική διάκριση. Και σε αυτή την προσπάθεια, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου μπορούν να αποτελέσουν τον δικό μας μεγάλο σύμμαχο!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Έναρξη πώλησης: Τρίτη 03/11/2026, ώρα 12:00.

Λήξη πώλησης: Μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη του αγώνα.

Κανάλι πώλησης: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θύρες Κανονικό Παιδικό (έως 15 ετών) 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 31, 32, 33-34, 35, 36-37, 38, 39, 40-42, 41 15 € – 13, 14, 29, 30, 43-44, 45-46, 53-54, 55-56 20 € 10 € 16, 17, 26, 27, 47-48, 51-52 25 € 10 € 20, 23, 25, 49-50 30 € 15 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής.

Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

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