Ο Χρήστος Δώνης με ένα φανταστικό σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ για την Ραντόμιακ Ραντόμ στην αναμέτρηση κόντρα στη Σλασκ.

Ο Χρήστος Δώνης έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη φετινή σεζόν στην Πολωνία, με τον Έλληνα μέσο να βρίσκει δίχτυα για ακόμη μία φορά μέσα στη χρονιά, στην αναμέτρηση της Ραντόμιακ με τη Σλασκ.

Η ομάδα από το Ραντόμ φιλοξένησε στην έδρα της τον σύλλογο από το Βρότσλαβ σε ένα ματς πολύ σημαντικό, στην κούρσα για την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της Πολωνίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά ανώτεροι και επικράτησαν με 3-1, με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα, με ένα πανέμορφο γκολ εκτός περιοχής.

DONIIIIIIIIIS! CO ZA GOL! 😍 Kapitalne otwarcie Radomiaka, ale Śląsk zdołał szybko odpowiedzieć ⚽ 📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEWhJW https://t.co/uBqS5ioY0F — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 2, 2026

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, φέρνοντας το ματς στα ίσα μόλις ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο η Ραντόμιακ ήταν κυρίαρχη στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας δίχτυα δις και πετυχαίνοντας ένα μεγάλο «τρίποντο».