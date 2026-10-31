Λευκή ισοπαλία έφερε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σλάβια Σόφιας, λίγες μέρες πριν βρεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Χωρίς νικητή αλλά και γκολ το ντέρμπι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας κόντρα στη Σλάβια Σόφιας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν για τη 14η «στροφή» του πρωταθλήματος Βουλγαρίας, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο «ραντεβού» με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference League (5/11, 22:00, Live από το Gazzetta).

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τη νίκη απέναντι στη Σλάβια της όγδοης θέσης. Το παιχνίδι είχε ευκαιρίες, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε τον δρόμο για τα τα δίχτυα και μοιράστηκαν βαθμούς.

Πλέον όπως είναι λογικό η προσοχή πέφτει στο ματς με το Τριφύλλι, αφού η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 22:00 θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, οπου υπολογίζεται εκεί να δώσουν το «παρών» πάνω από 40χιλ οπαδοί των Πρασίνων, ώστε να δώσουν ώθηση στην ομάδα του Νίστρουπ.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας : Λαπούχοφ, Παστόρ, Τ. Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Μαρτίνο, Έμπονγκ, Ζορντάο, Σένσι, Πίττας, Γκοντόι, Μπραχίμι.

Σλάβια Σόφιας : Αντόνοφ, Φεραρέσο, Σάβιτς, Μαλεμπανά, Σεμέδο Βαρέλα, Μιλέτιτς, Μάριν, Στόεφ, Μίντσεφ, Μπάλντε, Μπόρνοσουζοφ.