Επόμενη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, διέλυσε στο μακρινό Αλμάτι του Καζακστάν και την Καϊράτ κι έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Conference League.

Επόμενο παιχνίδι για το τριφύλλι είναι στο ΟΑΚΑ. Θ' αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μία ακόμα ομάδα της βουλγαρικής πρωτεύουσας, αφού στα προκριματικά βρέθηκε στον δρόμο του η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Το ματς θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου και η ώρα έναρξης είναι στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League:

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – 22:00)

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)