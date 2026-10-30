Βενεζουέλα: Άγριο ξύλο με καρατιές σε αγώνα Κ-21
Χάος επικράτησε αγώνα Κ-21 στη Βενεζουέλα, όταν οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων συγκρούστηκαν στον αγωνιστικό χώρο στο φινάλε της αναμέτρησης.
Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η λήξη του αγώνα ανάμεσα στην Αράγουα Καντέρα και την Φάμπρικα Γκρανάτε οδήγησε τρίτο ημίχρονο στο γήπεδο, όταν οι παίκτες των δυο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους με σοβαρές συμπλοκές.
Μπουνιές, κλωτσιές, καρατιές και κάθε είδους βίαιη ενέργεια επικράτησαν στο φινάλε, προτού η κατάσταση ηρεμήσει με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Το σκηνικό, πάντως, δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στα social media, με τον κόσμο να ψέγει τέτοιες εικόνες σε επίπεδο ακαδημιών.
#ElRetoFUTVE #VenezuelaEsFUTVE #URGENTE - IMÁGENES EXCLUSIVAS #PrimeroEnLNE: FUERTE GOLPIZA POST DERBY ARC SUB 21 Los jugadores de @JuvenilesAFC, luego de caer derrotados 2-1 ante @fabricagranate , con remontada incluida en el agregado, repartieron golpes a granel en el campo https://t.co/XZDFCoFSQZ— Las Noticias Express (@PrimeroEnLNE) October 30, 2026
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