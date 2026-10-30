FIFA: Η UEFA σκέφτεται τον Βενγκέρ για αντί-Ινφαντίνο
Ο... πόλεμος προς τον Τζάνι Ινφαντίνο και την τρέχουσα διοίκηση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας καλά κραττεί, με την UEFA να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πολέμιο» του Ελβετού προέδρου.
Η FIFA θα έχει νέο πρόεδρο στις 18 Μαρτίου του 2027, όταν και θα λάβουν χώρα οι εκλογές, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή, μόνο ο Ινφαντίνο είναι υποψήφιος, με τον χρόνο να πιέζει αρκετά, καθώς στις 18 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με κείμενο της Marca, οι άνθρωποι της UEFA φέρεται να εξετάζουν σοβαρά το πρόσωπο του Αρσέν Βενγκέρ, ούτως ώστε να αποτελέσει τον αντίπαλο του Ινφαντίνο στις εκλογές, με τον Αλσατό πάντως να μην έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση προς ώρας.
🚨 UEFA are closing in on a candidate to challenge Gianni Infantino in the upcoming FIFA presidential election. A potential opponent could be confirmed as early as next week, with the deadline for candidates set for November 18. Arsène Wenger has been mentioned as a possible challenger, although he is not believed to be seriously in contention. Infantino is seeking a fourth term as FIFA president, with any rival needing at least 106 votes to defeat him. 🗞️ @guardian— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 30, 2026
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