Αναφορά της Marca αποκαλύπτει πως στην UEFA έχουν τον Αρσέν Βενγκέρ στη λίστα με τους υποψήφιους για την προεδρία της FIFA.

Ο... πόλεμος προς τον Τζάνι Ινφαντίνο και την τρέχουσα διοίκηση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας καλά κραττεί, με την UEFA να αποτελεί τον μεγαλύτερο «πολέμιο» του Ελβετού προέδρου.

Η FIFA θα έχει νέο πρόεδρο στις 18 Μαρτίου του 2027, όταν και θα λάβουν χώρα οι εκλογές, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή, μόνο ο Ινφαντίνο είναι υποψήφιος, με τον χρόνο να πιέζει αρκετά, καθώς στις 18 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με κείμενο της Marca, οι άνθρωποι της UEFA φέρεται να εξετάζουν σοβαρά το πρόσωπο του Αρσέν Βενγκέρ, ούτως ώστε να αποτελέσει τον αντίπαλο του Ινφαντίνο στις εκλογές, με τον Αλσατό πάντως να μην έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση προς ώρας.