Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαιρού της Ασίας (AFC) υποστηρίζει τον Τζάνι Ινφαντίνο για τέταρτη θητεία ως πρόεδρος της FIFA, κάνοντας μια μεγάλη ανατροπή.

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαιρού της Ασίας (AFC) έκανε μία στροφή 180 μοιρών και αποφάσισε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τζάνι Ινφαντίνο για τέταρτη θητεία ως πρόεδρος της FIFA.

Ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, ανακοίνωσε την υποστήριξη του στον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο έκτακτο συνέδριο της συνομοσπονδίας στο Τόκιο την Παρασκευή (23/10), αγκαλιάζοντας τον μάλιστα μπροστά στους συνέδρους.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια απότομη ανατροπή, καθώς λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν, η AFC ενώθηκε με την UEFA και τη Βορειοκεντρική Αμερικανική Συνομοσπονδία (CONCACAF) κατηγορώντας τον Ινφαντίνο για παραβίαση της εμπιστοσύνης, με αφορμή το πλέον απορριφθέν σχέδιό του ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η AFC αποτελείται από 47 μέλη, επομένως η υποστήριξη της στο πρόσωπο του θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τις εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου. Η προθεσμία για τους αντίπαλους υποψηφίους είναι η 18η Νοεμβρίου και μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει υποβάλει αίτηση, με την UEFA ωστόσο να έχει δηλώσει ότι θα αναζητήσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

«Επιβεβαιώνουμε την πλήρη δέσμευσή μας, φυσικά, να υποστηρίξουμε εσάς και την ηγεσία σας καθώς επιδιώκετε μια νέα θητεία ως πρόεδρος της FIFA. Έχετε επισκεφθεί πολλές χώρες στην Ασία. Έχω μιλήσει με πολλά μέλη σε αυτήν την ήπειρο. Γνωρίζω τα συναισθήματά σας και νομίζω ότι η δέσμευσή σας είναι επίσης σαφής. Θέλω να το ξεκαθαρίσω: ναι, είχαμε κάποια ζητήματα για τα οποία μιλήσαμε στο παρελθόν, αλλά ας μην τα συνδέσουμε αυτά τα δύο πράγματα».

«Τις τελευταίες ημέρες συναντηθήκαμε στη Ζυρίχη. Καταστήσατε σαφές ότι υπήρχε μια αληθινή, σαφής κατανόηση μεταξύ μας. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ισχυρότερο όταν συνεργαζόμαστε με ένα κοινό όραμα και έναν κοινό σκοπό. Ως μια ασιατική οικογένεια, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, ενωμένοι στην υποστήριξή σας, Τζάνι. Θέλω απλώς να το ξεκαθαρίσω αυτό σήμερα», δήλωσε ο Σεΐχης Σαλμάν στο έκτακο συνέδριο της FIFA.