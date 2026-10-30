Την επιστροφή στην ανά διετία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Μία νέα εξέλιξη έγινε σήμερα (30/10) γνωστή σχετικά με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής , με την Εκτελεστική Επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να ανακοινώσει την επαναφορά του παλιότερου τρόπου διεξαγωγής της οργάνωσης, δηλαδή ανά δύο χρόνια.

« Ανησυχούσαμε για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται πριν η προτεινόμενη νέα παναφρικανική οργάνωση, το Nations League, που έχει σχεδιαστεί για να είναι πανομοιότυπη με την τρέχουσα AFCON και να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, ώστε να παράσχει τις σημαντικές οικονομικές συνεισφορές και τα πρόσωπα που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του αφρικανικού ποδοσφαίρου, προκειμένου να καταστούν οι διοργανώσεις της CAF παγκοσμίως ανταγωνιστικές και οικονομικά αυτοσυντηρούμενες », ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πατρίς Μοτσέπε.

Αυτό σημαίνει πως το Κύπελλο θα διεξαχθεί το 2027 στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα, ενώ τα επόμενα έχουν προγραματιστεί για το 2028, το 2031 και το 2033.