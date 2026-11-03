Με αλλαγές τόσο στο σύστημα όσο και στα πρόσωπα της ενδεκάδας παρατάσσει τη Σπόρτινγκ ο Τιάγκο Φερνάντες, στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Βασικός ο Ιωαννίδης.

Στο πρώτο παιχνίδι των «Λιονταριών» μετά την αποχώρηση του Ρούι Μπόρζες, ο υπηρεσιακός τεχνικός, Τιάγκο Φερνάντες επέλεξε να προχωρήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις, υιοθετώντας σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (3-5-2). Παράλληλα, έδωσε φανέλα βασικού στον Φώτη Ιωαννίδη.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ρουί Σίλβα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κάζα Πία. Στην τριάδα της άμυνας θα βρίσκονται οι Κουαρέσμα, Φελισίσιμο και Ινάσιο. Στις δύο πλευρές θα κινούνται οι Κατάμο και Αραούχο, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Αλτιμίρα, Ντουμπιά και Άντερσεν.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Τιάγκο Φερνάντες εμπιστεύθηκε το δίδυμο των Φώτη Ιωαννίδη και Λουίς Σουάρες, με τους δύο επιθετικούς να αναλαμβάνουν την αποστολή να οδηγήσουν τη Σπόρτινγκ στη νίκη απέναντι στους Ουκρανούς.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου και αποτελεί τη δεύτερη παρουσία του Τιάγκο Φερνάντες στον πάγκο της πρώτης ομάδας, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο πριν από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πάουλο Φονσέκα.