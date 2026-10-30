Στον «αέρα» το μέλλον του Λιβάγια στη Χάιντουκ, καθώς όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα η διοίκηση εξετάζει να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Λιβάγια όπως αναφέρουν ρεπορτάζ δεν βρίσκεται στο... απυρόβλητο στη Χάιντουκ. Αφού ο Γκονσάλο Γκαρθία συνεχίζει να τον αφήνει εκτός 11αδας και το ενδεχόμενο αποχώρησης του άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου δείχνει να είναι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές.

Το 2-2 με την Ίστρα έφερε... αναταραχές, καθώς αν και η ομάδα 2-0 δεν κράτησε το προβάδισμά, με τον Λιβάγια να μένει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κάτι περίεργο, είδικα αν αναλογιστούμε ότι επί χρόνια αποτελούσε το σημείο αναφοράς της ομάδας.

Ενώ λάδι στη φωτιά ρίχνει και ο Γκαρθία, ο οποίος δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω. Στα τελευταία παιχνίδια μάλιστα έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τον Λιβάγια κυρίως ως αλλαγή. Ο 33χρονος Κροάτης, από την πλευρά του, σε δηλώσεις του κράτησε χαμηλούς τόνους:«Θα ήθελα να παίζω, αλλά σέβομαι τις αποφάσεις του προπονητή», ανέφερε μετά τη νίκη επί της Τουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κροατικής «Sportske novosti», το ακριβό συμβόλαιό του αποτελεί έναν ακόμη ένα «αγκάθι» για την διοίκηση στην υπόθεση. Με τις ετήσιες αποδοχές του φέρονται να φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους. Έτσι, οι δύο πλευρές σκέφτονται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους από το 2027.