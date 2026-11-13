Ο Μάριο Βούσκοβιτς επιστρέφει στη δράση μετά από αποκλεισμό τεσσάρων ετών, με πάνω από 50.000 οπαδούς να αναμένονται στο φιλικό του Αμβούργου με τη Χάιντουκ Σπλιτ.

Το όνειρο μίας καριέρας τη Γερμανία είχε εξελιχτεί σε εφιάλτη για τον Μάριο Βούσκοβιτς στις 12 Νοεμβρίου 2022, όταν βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί αποκλεισμός δύο ετών, που στην πορεία έγινε τετραετής.

Θα περίμενε κανείς ο Κροάτης να χάσει τη συγκέντρωσή του και τη θέλησή του να επιστρέψει δριμύτερος, εντούτοις ο υψηλόσωμος στόπερ δεν το έβαλε κάτω και τον Σεπτέμβριο άρχισε να προπονείται ξανά με το Αμβούργο, γνωρίζοντας την αποθέωση από 7.000 οπαδούς.

Τώρα, ο 24χρονος αμυντικός είναι έτοιμος να πατήσει ξανά χορτάρι προκειμένου να παίξει σε φιλικό αγώνα, που θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου με αντίπαλο την πρώην ομάδα του, Χάιντουκ Σπλιτ. Πάνω από 50.000 οπαδοί αναμένονται στο Volksparkstadion, με γερμανικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως ο Βούσκοβιτς επιστρέφει καλύτερος από πριν!

«Ο Μάριο είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Κλάους Κόστα, με τα σχετικά ρεπορτάζ να τονίζουν πως ο ποδοσφαιριστής δούλεψε με ειδικούς προπονητές και είναι βελτιωμένος όσον αφορά στα σπριντ και την αντοχή του. Φυσικά, αυτά μένει να επιβεβαιωθούν και στον αγωνιστικό χορτάρι, με τον Κροάτη, όπως και να 'χει, να βλέπει τον τετραετή εφιάλτη του να φτάνει, επιτέλους, στο τέλος του.