Αμβούργο: Πάνω από 50.000 οπαδοί σε φιλικό για την επιστροφή Βούσκοβιτς
Το όνειρο μίας καριέρας τη Γερμανία είχε εξελιχτεί σε εφιάλτη για τον Μάριο Βούσκοβιτς στις 12 Νοεμβρίου 2022, όταν βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί αποκλεισμός δύο ετών, που στην πορεία έγινε τετραετής.
Θα περίμενε κανείς ο Κροάτης να χάσει τη συγκέντρωσή του και τη θέλησή του να επιστρέψει δριμύτερος, εντούτοις ο υψηλόσωμος στόπερ δεν το έβαλε κάτω και τον Σεπτέμβριο άρχισε να προπονείται ξανά με το Αμβούργο, γνωρίζοντας την αποθέωση από 7.000 οπαδούς.
Τώρα, ο 24χρονος αμυντικός είναι έτοιμος να πατήσει ξανά χορτάρι προκειμένου να παίξει σε φιλικό αγώνα, που θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου με αντίπαλο την πρώην ομάδα του, Χάιντουκ Σπλιτ. Πάνω από 50.000 οπαδοί αναμένονται στο Volksparkstadion, με γερμανικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως ο Βούσκοβιτς επιστρέφει καλύτερος από πριν!
«Ο Μάριο είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Κλάους Κόστα, με τα σχετικά ρεπορτάζ να τονίζουν πως ο ποδοσφαιριστής δούλεψε με ειδικούς προπονητές και είναι βελτιωμένος όσον αφορά στα σπριντ και την αντοχή του. Φυσικά, αυτά μένει να επιβεβαιωθούν και στον αγωνιστικό χορτάρι, με τον Κροάτη, όπως και να 'χει, να βλέπει τον τετραετή εφιάλτη του να φτάνει, επιτέλους, στο τέλος του.
🔷🇭🇷 Mario Vušković will return to football on Sunday after 1,467 days out due to his four-year doping ban. The 24-year-old Croatian defender will feature for HSV against Hajduk in a friendly at the Volksparkstadion, with over 50,000 fans expected. German reports claim Vušković is now faster and fitter than before his suspension, having improved his sprint speed and endurance during his time away.— Croatian Football (@CroatiaFooty) November 13, 2026
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