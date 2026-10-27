Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την ατάκα του Χάρι Κέιν και σας μεταφέρει στα εμπόδια του χρειάστηκε να περάσει ο νέος κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας».

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο 48ος διαφορετικός νικητής της Χρυσής Μπάλας μετά τα πεπραγμένα του για το 2026 και πλέον αποτελεί το επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου, αφήνοντας πίσω του τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ.

Βέβαια, για να φτάσει μέχρι το «κόκκινο χαλί» χρειάστηκε να περάσει από αρκετά... κύματα. Τίποτα δεν ήταν εύκολο στην καριέρα του και σίγουρα, τίποτα δεν του χαρίστηκε απλόχερα. Απλώς ο ίδιος επέλεξε να μην σταματά να πιστεύει στον εαυτό του. Να κάνει αυτό που δίνει ως κίνητρο στα νέα παιδιά πλέον καθώς πάντα λέει: «Πίστεψε στον εαυτό σου. Μόνο τότε μπορείς να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου».

Η δική του ιστορία είναι το παράδειγμα σε αυτή τη φράση και το Gazzetta κάνει τη δική του αναδρομή στην πορεία του Χάρι Κέιν από τα μικρά κλιμάκια της Άρσεναλ μέχρι την λειψυδρία των τίτλων και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ανάλογα memes.

HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E October 26, 2026

Η απόρριψη της Άρσεναλ, η άρνηση της Τότεναμ και το «χρυσό» χατ-τρικ

Οι δυσκολίες του Χάρι Κέιν ξεκινούν από τα πρώτα του χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στα 7 του εντάχθηκε στις ακαδημίες της Άρσεναλ όμως δύο χρόνια αργότερα, ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει στους «κανονιέρηδες» με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ridgeway Rovers.

Βασικό ρόλο στην ψυχολογία του παιδιού έπαιξε ο πατέρα του, ο οποίος τον έκανε να νιώσει ότι αυτό είναι κάτι καλό παρά κακό για τον ίδιο και την πορεία του στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, δεν ήταν η μοναδική απόρριψη που ένιωσε. Όταν εντάχθηκε στην Τότεναμ, δοκιμάστηκε για έξι συνεχόμενες εβδομάδες από τους ανθρώπους της ομάδας, με την τελική απάντηση να είναι «όχι».

Ήταν 11 ετών όταν επέλεξε να πάει στη Γουότφορντ, με την οποία έπαιξε ως αντίπαλος με τα «σπιρούνια». Είχε τέτοιο πείσμα να αποδείξει την αξία που δεν ήταν απλά καλός αλλά σημείωσε και χατ-τρικ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κάνοντας τον σύλλογο να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ένταξη του στις ακαδημίες.

Εν τέλει, ο ίδιος είχε να επιλέξει ανάμεσα σε αυτές τις δύο και η Τότεναμ επικράτησε στην καρδιά του. Ήταν η αρχή μίας τεράστιας πορείας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Work hard in silence. Let success be your noise. 🏆 October 26, 2026

Τέσσερις φορές δανεικός σε 858 μέρες ή αλλιώς σε κάτι λιγότερο από 2,5 χρόνια (!)

Η εξέλιξη του στην ακαδημία της Τότεναμ δεν διέφερε με τους υπόλοιπους. Ήταν από τα ονόματα που άπαντες περίμεναν ότι θα παίξουν σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά όχι στην ελίτ της Ευρώπης. Το χειμώνα του 2011, με τον Κέιν σε ηλικία 17 ετών, η Λέιτον Όριεντ τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού για ένα εξάμηνο.

Ο νεαρός φορ πέτυχε πέντε γκολ σε 18 παιχνίδια και πήρε την προαγωγή του με νέο δανεισμό στη Μίλγουολ όπου είχε άλλα 9 γκολ και 5 ασίστ σε 27 ματς. Αν και η εξέλιξη του φαινόταν να έχει ανοδική πορεία, η σεζόν 2012/13 ήταν... καταστροφική για τον ίδιο. Δύο δανεισμοί μέσα στη χρονιά σε Νόριτς και Λέστερ έχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής (με την πρώτη έπαιξε μέχρι και με την Κ23) και χωρίς να εντυπωσιάσει.

Ήταν σχεδόν δεδομένο ότι το μέλλον του θα είναι μακριά από την Τότεναμ μετά το τέλος της χρονιάς καθώς η Λέστερ τελείωσε τον δανεισμό του από τις 14/5. Στα 21 του έπαιζε ακόμα στην Κ21 μέχρι που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας για να ολοκληρώσει τη σεζόν ο Τιμ Σέργουντ αντί του Αντρέ Βίλας Μπόας.

Εκείνος τον έριξε στη μάχη κόντρα στη Σάντερλαντ, ο Κέιν πέτυχε το παρθενικό του τέρμα στην Premier League και ολοκλήρωσε τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, πετυχαίνοντας γκολ ισάριθμες φορές. Αυτό ήταν και το εισιτήριο για την παραμονή του στο κλαμπ.

At just 8 years old, an young Harry Kane was 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄𝐃 by Arsenal after being labelled “a bit chubby” and “not very athletic.” 💔 They didn't believe he had what it took. Before becoming a superstar at Tottenham, he was sent out on 𝗙𝗢𝗨𝗥 loan spells: 🇬🇧 Leyton Orient — League One 🇬🇧 Millwall — Championship 🇬🇧 Norwich City — Premier League 🇬🇧 Leicester City — Championship Four loan spells. Countless setbacks. Years of being doubted. He went on to become Tottenham's 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 leading goalscorer, England's 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 leading goalscorer and one of the deadliest strikers in world football. ⚽ But despite all those goals, records and individual awards, one thing kept eluding him... 𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗬. 🏆 He had to wait until he was 𝟯𝟭 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗟𝗗 to finally lift the first major trophy of his career. From being rejected as an 8-year-old to becoming a champion at 31. 𝟮𝟯 𝙔𝙀𝘼𝙍𝙎 𝘽𝙀𝙏𝙒𝙀𝙀𝙉 𝙍𝙀𝙅𝙀𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉 𝘼𝙉𝘿 𝙍𝙀𝘿𝙀𝙈𝙋𝙏𝙄𝙊𝙉. He never stopped working. He never stopped believing. He 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 gave up. 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄. ❤️👏 — 433 (@433) October 26, 2026

Η ταμπέλα του «loser» που αφαιρέθηκε το 2025

Ο Χάρι Κέιν εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών στον κόσμο. Η αφοσίωση του στην Τότεναμ ήταν υποδειγματική, με τον ίδιο να περνά δέκα χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του και να παλεύει κάθε χρόνο να φέρει έστω ένα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του συλλόγου. Ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν όλο αυτό να γυρίσει... boomerang στον ίδιο καθώς έγινε πρωταγωνιστής σε memes για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να το καταφέρει.

Έφυγε από το Λονδίνο χωρίς να προσθέσει κάποια επιτυχία στο ενεργητικό του και το απίστευτο της υπόθεσης είναι στην πρώτη του χρονιά στην Μπάγερν Μονάχου, ο σύλλογος έμεινε χωρίς τίτλο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια (!), την ίδια στιγμή που η Τότεναμ πανηγύριζε το Europa League με αρχηγό τον Σον.

Η εξιλέωση ήρθε το 2025 με την κατάκτηση της Bundesliga και τον Άγγλο φορ να μετρά 26 γκολ ως πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα ενώ ένα χρόνο μετά πανηγύρισε και το εγχώριο νταμπλ φτάνοντας τα 36 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 10 στο κύπελλο.

Η «Χρυσή Μπάλα» ήταν η... σφραγίδα ενός υπέροχου, ποδοσφαιρικού παραμυθιού!

Και μετά από όλα αυτά, με τα συνεχόμενα εμπόδια, με τις δυσκολίες που βρήκε στον δρόμο του, με τις στιγμές που θα μπορούσε να πατήσει φρένο στην εξέλιξη του, ο Χάρι Κέιν έφτασε στο «κόκκινο χαλί» του Λονδίνου. Αυτή τη φορά όχι για να παρακολουθήσει την εκδήλωση αλλά για να γίνει ο πρωταγωνιστής της.

Αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς όλα τα φώτα να τον στοχεύουν. Γνωρίζοντας ότι έχει κάνει ότι περνούσε από το χέρι του (και το ταλέντο του) για να φτάσει μέχρι εκεί.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματός του, ήρθε η επισφράγιση μίας υπέροχης ιστορίας. Ενός παραμυθιού για ένα αγόρι που πριν από 13 χρόνια βολόδερνε από ομάδα σε ομάδα στην Αγγλία, δεν είχε κατακτήσει κανέναν τίτλο μέχρι τα 32 του χρόνια και πλέον βαστά το κορυφαίο βραβείο για έναν ποδοσφαιριστή.