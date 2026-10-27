Στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας φιλοξενήθηκε το 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης κωφών, αναδεικνύοντας την ισοτιμία, τη συμπερίληψη και την άψογη συνεργασία.

Το 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης κωφών στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας έστειλε ουσιαστικό μήνυμα συνύπαρξης, με ακούοντες διαιτητές να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε διοργάνωση του αθλήματος και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες των αγώνων.

Μια ξεχωριστή σελίδα για την ανάπτυξη της πάλης στον αθλητισμό Κωφών γράφτηκε το Σάββατο (24/10) στη Λάρισα, με τη διεξαγωγή του 1ου πανελλήνιου πρωταθλήματος πάλης κωφών, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας.

Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του αθλήματος, αλλά και μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί κοινό τόπο για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Το πλέον ουσιαστικό συμπέρασμα από τη διεξαγωγή των αγώνων ήταν η άψογη συνεργασία και η εξαιρετική συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων: αθλητών, διαιτητών, διοργανωτών και εκπροσώπων των φορέων που συνέβαλαν στην υλοποίησή τους.

Όταν η ισοτιμία γίνεται πράξη

Ξεχωριστή σημασία είχε η συμμετοχή ακουόντων διαιτητών, οι οποίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά σε διοργάνωση πάλης κωφών. Μέσα από την εμπειρία των αγώνων εξοικειώθηκαν με τις επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του αθλήματος, ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντά τους και εξέφρασαν τη χαρά τους για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διαφορετική, αλλά απόλυτα ισότιμη αθλητική εμπειρία.

Η παρουσία τους ανέδειξε στην πράξη ότι η συμπερίληψη δεν εξαντλείται σε μια διακήρυξη προθέσεων. Χτίζεται μέσα από τη συνεργασία, την κατανόηση, την αμοιβαία προσαρμογή και τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες με τους ίδιους κανόνες και τον ίδιο σεβασμό.

Το μήνυμα που προέκυψε από τη διοργάνωση στη Λάρισα ήταν σαφές: όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας και σεβασμός στις ανάγκες κάθε αθλητή, οι διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας δεν αποτελούν εμπόδιο, αλλά μια ευκαιρία για ουσιαστικότερη σύνδεση. Η άψογη συμπεριφορά όλων των πλευρών και το θετικό κλίμα που επικράτησε επιβεβαίωσαν ότι η ισοτιμία μπορεί να αποτυπωθεί στην καθημερινή αθλητική πράξη.

Τα αποτελέσματα του πανελληνίου πρωταθλήματος

Οι αθλητές που διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες ήταν οι εξής:

Άνδρες – 60 κιλά

Αrjmand Mehdi (ΑΟΚ)

Amiridahnovi Milad (ΑΟΚ)

Άνδρες – 72 κιλά

Βλάντισλαβ Ζεγλάλοφ (ΑΣΚΚ Μίνωας)

Ανάργυρος Τζανίδης-Μοσχοπαίδης (ΑΣΚΚ Μίνωας)

Άνδρες – 82 κιλά

Νικόλαος Ιωσηφίδης (ΠΟΚ)

Ρήγας Πολυζώης (ΑΣΚΒΕ)

Άνδρες – 130 κιλά

Αλέξανδρος Παπαδάτος (ΠΟΚ)

Abouafsa Elsayed (ΑΣΚΚ Μίνωας)

Παίδες – 55 κιλά

Πέτρος Μνεγιάν (ΑΠΟΚ Μακεδονίας)

Παίδες – 80 κιλά

Νικόλαος Σοφιανίδης (ΑΣΚΒ Λάρισας)

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης φιλικοί αγώνες μεταξύ των αθλητών Amiridahnovi Milad (ΑΟΚ) και Νικόλαου Σοφιανίδη (ΑΣΚΒ Λάρισας), καθώς και Arjmand Mehdi (ΑΟΚ) και Πέτρου Μνεγιάν (ΑΠΟΚ Μακεδονίας), δίνοντας επιπλέον αγωνιστικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες.

Υπεύθυνος της οργάνωσης της πάλης ήταν ο Αντώνιος Λιανός, ενώ τη διαιτητική τριάδα αποτέλεσαν η Παυλίνα Γεωργίου, ο Θωμάς Καραγιάννης και η Ευαγγελία Πατέτσου. Την ευθύνη της χρονομέτρησης και της εκφώνησης είχε η Αικατερίνη Πιτσιάβα.

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στον Αντώνιο Λιανό και στον Χρήστο Μαϊμουλιώτη, συνεργάτη του προέδρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, ως αναγνώριση της συμβολής τους.

Την διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σωτήρης Σουλούκος, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δημήτρης Τσετσίλας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο Πέτρος Κρίκης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πάλης Κωφών και ιδιαίτερα όσους υποστήριξαν έμπρακτα τη συνεργασία μεταξύ Κωφών και ακουόντων στον αγωνιστικό χώρο.

Η πρώτη αυτή διοργάνωση αφήνει ως παρακαταθήκη όχι μόνο τους αγωνιστικούς της νικητές, αλλά και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: ο αθλητισμός γίνεται πραγματικά ισότιμος όταν όλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να συνεργάζονται και να αισθάνονται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα.

