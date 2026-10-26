Παρτιζάν: Τέλος και επίσημα ο Σάσα Ίλιτς από την τεχνική ηγεσία
Ο άλλοτε προπονητής του Ατρομήτου, Σάσα Ίλιτς, αποτελεί και επίσημα πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, στην οποία έμεινε για 4 μήνες. Η οριστική απόφαση για το «διαζύγιο» πάρθηκε μετά την εντός έδρας ήττα των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου με 2-0 από την Τσουκαρίτσκι, ένα αποτέλεσμα που «βύθισε» ακόμα περισσότερο την ομάδα στην κρίση.
Η Παρτιζάν έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Σερβίας καθώς μετρά 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες τη φετινή σεζόν με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη 10η θέση με 11 βαθμούς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτιζάν:
«Η Παρτιζάν και ο πρώην προπονητής Σάσα Ίλιτς κατέληξαν σε συμφωνία για τη φιλική λύση του συμβολαίου τους, τερματίζοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
Υπάρχουν ονόματα που αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέρος της ιστορίας του συλλόγου. Ο Σάσα Ίλιτς είναι ένας από αυτούς. Παιδί της Παρτιζάν, θρυλικός αρχηγός, κάτοχος ρεκόρ στον αριθμό των συμμετοχών με την ασπρόμαυρη φανέλα και ένας από τους πιο τροπαιούχους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου, ο Σάσα Ίλιτς άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι που ξεπερνά κατά πολύ τα τρέχοντα αποτελέσματα στο γήπεδο.
Η επιστροφή του στη Χούμσκα αυτό το καλοκαίρι, ως προπονητής, αντιπροσώπευε ένα νέο κεφάλαιο σε μια μακρά και ξεχωριστή σχέση με τον σύλλογο.
Το ποδόσφαιρο φέρνει αλλαγές, αποχαιρετισμούς και νέα ξεκινήματα, αλλά υπάρχουν σχέσεις που καμία επαγγελματική απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Σάσα Ίλιτς ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της Παρτιζάν, του οποίου το όνομα θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία και τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τα ασπρόμαυρα χρώματα.
Η ΦΚ Παρτιζάν ευχαριστεί τον Σάσα Ίλιτς και το προπονητικό του επιτελείο για την επαγγελματική τους σχέση.
Σε ευχαριστώ για όλα, Σάλε. Η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι σου»
Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Saša Ilić postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora, čime je završena saradnja započeta u junu ove godine. Postoje imena koja su mnogo više od dela klupske istorije. Saša Ilić je jedno od njih. Dete Partizana, legendarni kapiten, rekorder po broju nastupa u crno-belom dresu i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji Kluba, Saša Ilić ostavio je neizbrisiv trag koji daleko prevazilazi trenutne rezultate na terenu. Njegov povratak u Humsku ovog leta, u ulozi šefa stručnog štaba, predstavljao je novo poglavlje u dugoj i posebnoj vezi sa Klubom. Fudbal donosi promene, rastanke i nove početke, ali postoje veze koje nijedna profesionalna odluka ne može da promeni. Saša Ilić je bio i ostaje jedan od najvećih simbola FK Partizan, čije će ime zauvek imati posebno mesto u istoriji i srcima svih kojima su crno-bele boje bliske. FK Partizan zahvaljuje Saši Iliću i njegovom stručnom štabu na profesionalnom odnosu. Hvala na svemu, Sale. Partizan će uvek biti tvoja kuća.— FK Partizan (@FKPartizanBG) October 26, 2026
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