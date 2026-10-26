Η Παρτιζάν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον προπονητή, Σάλα Ίλιτς, καθώς μετά από 12 αγωνιστικές δεν έχει γίνει η επιθυμητή εμφάνιση της ομάδας.

Ο άλλοτε προπονητής του Ατρομήτου, Σάσα Ίλιτς, αποτελεί και επίσημα πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, στην οποία έμεινε για 4 μήνες. Η οριστική απόφαση για το «διαζύγιο» πάρθηκε μετά την εντός έδρας ήττα των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου με 2-0 από την Τσουκαρίτσκι, ένα αποτέλεσμα που «βύθισε» ακόμα περισσότερο την ομάδα στην κρίση.

Η Παρτιζάν έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Σερβίας καθώς μετρά 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες τη φετινή σεζόν με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη 10η θέση με 11 βαθμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτιζάν:

«Η Παρτιζάν και ο πρώην προπονητής Σάσα Ίλιτς κατέληξαν σε συμφωνία για τη φιλική λύση του συμβολαίου τους, τερματίζοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.



Υπάρχουν ονόματα που αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέρος της ιστορίας του συλλόγου. Ο Σάσα Ίλιτς είναι ένας από αυτούς. Παιδί της Παρτιζάν, θρυλικός αρχηγός, κάτοχος ρεκόρ στον αριθμό των συμμετοχών με την ασπρόμαυρη φανέλα και ένας από τους πιο τροπαιούχους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου, ο Σάσα Ίλιτς άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι που ξεπερνά κατά πολύ τα τρέχοντα αποτελέσματα στο γήπεδο.



Η επιστροφή του στη Χούμσκα αυτό το καλοκαίρι, ως προπονητής, αντιπροσώπευε ένα νέο κεφάλαιο σε μια μακρά και ξεχωριστή σχέση με τον σύλλογο.



Το ποδόσφαιρο φέρνει αλλαγές, αποχαιρετισμούς και νέα ξεκινήματα, αλλά υπάρχουν σχέσεις που καμία επαγγελματική απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Σάσα Ίλιτς ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της Παρτιζάν, του οποίου το όνομα θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία και τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τα ασπρόμαυρα χρώματα.



Η ΦΚ Παρτιζάν ευχαριστεί τον Σάσα Ίλιτς και το προπονητικό του επιτελείο για την επαγγελματική τους σχέση.



Σε ευχαριστώ για όλα, Σάλε. Η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι σου»