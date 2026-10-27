Ο Μπουκάγιο Σάκα κέρδισε το βραβείο «Σώκρατες» και αποκάλυψε τη συγκινητική ιστορία ενός 14χρονου αγοριού που κέρδισε πίσω την όραση του χάρη στον 25χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Μπουκάγιο Σάκα ήταν ο ποδοσφαιριστής που κέρδισε το βραβείο «Σώκρατες», κατά τη διάρκεια της τελετής της απονομής της «Χρυσής Μπάλας» για το 2026.

Το συγκεκριμένο βραβείο αφορά τον παίκτη με το σπουδαίοτερο κοινωνικό έργο της χρονιάς και ως τώρα έχει απονεμηθεί στους Σάντιο Μανέο, Βινίσιους Τζούνιορ, Χένιφερ Ερμόσο, και το «ίδρυμα Χάνα», που δημιουργήθηκε από τον Λουίς Ενρίκε.

Το έργο που προσέφερε ο 25χρονος εξτρέμ σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό BigShoe, περιλάμβανε 120 ιατρικές επεμβάσεις σε παιδιά της Νιγηρίας που το είχαν ανάγκη αλλά και τη χρηματοδότηση εξετάσεων υγείας σε 580 παιδιά στη Ρουάντα. Για αυτόν τον λόγο ο Σάκα θέλησε να αποκαλύψει την ιστορία ενός 14χρονου αγοριού από την Ρουάντα.

Bukayo Saka... PREMIO SÓCRATES 🙌 Porque el fútbol a veces es lo de menos 👏 ¡Eres ejemplo! #ballondor https://t.co/ssSV3eHTFE October 26, 2026

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία από τη φιλανθρωπική οργάνωση BigShoe, η οποία βοήθησε να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού. Θα σας τη μεταφέρω με τα δικά του λόγια, γι' αυτό θα τη διαβάσω τώρα», είπε αρχικά και ξεκίνησε να διαβάζει το γράμμα που του είχε δώσει ο νεαρός.

«Προς όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε,

Ονομάζομαι Μπιρινγκίρο, είμαι 14 ετών και ζω στη Ρουάντα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία μου.

Όταν ήμουν 12 ετών, άρχισα να χάνω την όρασή μου. Στο χωριό μου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και, όσο η όρασή μου χειροτέρευε, ακόμη και το να μετακινούμαι μέσα στο σπίτι μου γινόταν δύσκολο.

Στο σχολείο δεν μπορούσα να διαβάσω όσα έγραφαν οι δάσκαλοί μου στον πίνακα, ενώ δυσκολευόμουν ακόμη και να παίξω με τους φίλους μου. Το μόνο που ήθελα ήταν να μπορώ να παίζω ελεύθερα και να αισθάνομαι όπως κάθε άλλο παιδί.

Στη συνέχεια, χάρη στην BigShoe, έλαβα την οφθαλμολογική φροντίδα που χρειαζόμουν. Σήμερα μπορώ να διαβάζω όσα γράφονται στον πίνακα, ακόμη κι όταν κάθομαι στο πίσω μέρος της τάξης.

Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχώ μήπως αισθάνομαι διαφορετικός από τα υπόλοιπα παιδιά. Μπορώ ξανά να χαίρομαι την παιδική μου ηλικία.

Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, ανυπομονώ για το μέλλον μου. Το όνειρό μου είναι μια μέρα να γίνω καθηγητής Αγγλικών.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε έχετε καταφέρει να πραγματοποιήσετε τα παιδικά σας όνειρα. Τώρα πιστεύω ότι μπορώ κι εγώ να πραγματοποιήσω το δικό μου.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλουσιοπάροχα.

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη,

Μπιρινγκίρο.

Σας ευχαριστώ».

Ο Σάκα έκλεισε τον λόγο του με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ και είναι επίσης τιμή μου να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο εκ μέρους όλων των παιδιών που καταφέραμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ».