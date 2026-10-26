Η Σπόρτινγκ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από την Ακαντέμικο Βιζέου (1-2), στην οποία βασικός πυλώνας της αμυντικής γραμμής ήταν ο Νίκος Μιχελής που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Μία από τις πιο απρόσμενες εκπλήξεις της σεζόν στην Πορτογαλία έγραψε η Ακαντέμικο Βιζέου, η οποία πέτυχε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στη Σπόρτινγκ, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους να γνωρίσουν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα. Καθοριστικό ρόλο στην άμυνα των φιλοξενούμενων έπαιξε ο Νίκος Μιχελής, τραβώντας τα βλέμματα στο «Στάδιο Ζοζέ Αλβαλάδε».

Ο 19χρονος αμυντικός ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και έκανε σημαντικά βήματα στην καριέρα του στο εξωτερικό. Αποκτήθηκε από την Ακαντέμικο Βιζέου το καλοκαίρι του 2024 αφού είχε αφεθεί ελεύθερος από τη Μιραντές. Μάλιστα αποτέλεσε και βασικό παράγοντα για την άνοδο της ομάδας στην Α΄ Εθνική τη σεζόν 2025/2026. Πλέον ξεχωρίζει για τη σταθερότητα και την προσφορά του στην αμυντική γραμμή των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη, πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση βοηθώντας καθοριστικά την ομάδα του να μην δεχθεί πάνω από ένα γκολ. Συνολικά κατέγραψε 15 αμυντικές συνεισφορές, αποτελώντας εμπόδιο για τους επιθετικούς της Σπόρτινγκ. Επιβλήθηκε συνολικά στις μονομαχίες, κερδίζοντας 2/2 εδάφους και 1/1 εναέρια. Η συμβολή του φάνηκε μάλιστα και από τις 9 ξεκαθαρίσεις που έκανε, απομακρύνοντας τον κίνδυνο από την περιοχή του, ενώ μπλόκαρε 3 σουτ των αντιπάλων.

Παράλληλα αποτέλεσε το κλειδί της άμυνας στις κρίσιμες φάσεις, πραγματοποιώντας 1 σωτήριο τάκλιν τελευταίου παίκτη σε σύνολο 2 επιτυχημένων τάκλιν, ενώ συμπλήρωσε την αμυντική του παρουσία με 1 κλέψιμο της μπάλας και 2 επανακτήσεις. Ήταν απολαυστικός στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας, καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21/23 ακριβείς πάσες, φτάνοντας έτσι το εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας στο 91%.

Είχε επίσης, ενεργό ρόλο στο παιχνίδι κατοχής και προώθησης καθώς κατέγραψε 39 επαφές με τη μπάλα συνολικά στη διάρκεια της αναμέτρησης και περιόρισε τα λάθη στο ελάχιστο καταγράφοντας μόλις 2 χαμένες κατοχές σε ολόκληρο το ματς, απέναντι σε έναν τόσο απαιτητικό αντίπαλο. Η συνεισφορά του επεκτάθηκε και στην ασφαλή μεταφορά της μπάλας μακριά από την επικίνδυνη ζώνη πραγματοποιώντας 3 επιτυχημένες μεταφορές, βοηθώντας αποτελεσματικά την ομάδα του να ξεφεύγει από την πίεση.