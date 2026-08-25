Νίκος Μιχελής στο Gazzetta: «Τα ελληνικά του Ζλάταν, τα αποδυτήρια στη Μίλαν και η ιστορική άνοδος με τη Βιζέου»

Αρχικά θέλω να μου πεις για τα παιδικά σου χρόνια.

«Μεγάλωσα στη Ν. Σμύρνη, η πρώτη ομάδα μου ήταν στο Π. Φάληρο αλλά έκανα πολλά αθλήματα. Στο σπίτι τα έσπαγα όλα γενικά γιατί είχα πολύ ενέργεια (γέλια) και έτσι οι γονείς μου έλεγαν ότι πρέπει να κάνω κάτι. Έκανα τζούντο, κολύμβηση, στίβο και ποδόσφαιρο. Ήμουν καλός στο ποδόσφαιρο, καλύτερος από τα άλλα αθλήματα και μου άρεσε. Στα 5 μου ξεκίνησα και στα 6 μου πήγα στον Πανιώνιο».

Πώς κατέληξες στον Πανιώνιο;

«Ήταν ο νονός μου στον Δήμο και επειδή πήγαινα αρκετές φορές στο γήπεδο γιατί ήταν γεωπόνος, κατέληξα στον Πανιώνιο. Δεν θυμάμαι αν είχα κάνει και δοκιμαστικά».

Οι γονείς σου είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο ή αν σε προέτρεψαν προς τα εκεί;

«Οι γονείς μου καθηγητές είναι και οι δύο. Δεν με προέτρεψε κάποιος προς τα εκεί. Μόνος μου το δοκίμασα και μου άρεσε».

Είχες κάποιο είδωλο ή κάποιο παιχνίδι που θυμάσαι μέχρι τώρα;

«Δεν είχα κάποιο είδωλο ή να έχω δει κάποιο ματς. Απλά ξεκίνησα, μου άρεσε, ήμουν καλός και έτσι απλά. Δεν το είχα σκεφτεί καν για επαγγελματικά στην αρχή. Χαλαρά στην αρχή, έβγαζα την ενέργεια μου και έτσι μπήκε στο ζωή μου».

Πώς ήταν τα χρόνια στον Πανιώνιο;

«Στον Πανιώνιο έκατσα τέσσερα χρόνια, είχα υπάρξει και ball boy, έβγαινα με παίκτες στο γήπεδο. Στο σχολείο κάποια στιγμή είχαν έρθει ο Χούτος, ο Γουνδουλάκης τότε. Ήταν η πρώτη μου αγάπη ο Πανιώνιος. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα γήπεδο. Στα 10 μου πήγα για δοκιμαστικά στις ακαδημίες της Γιουβέντους στην Αθήνα και έκατσα εκεί άλλα πέντε χρόνια περίπου και εκεί θεωρώ ότι έβαλα τις βάσεις μου. Εκεί έμαθα ποδόσφαιρο. Είχαμε πάει και στην Ιταλία και παίξαμε με την αντίστοιχη Κ11 της Γιουβέντους, είδα ματς στο Alianz με τη Λάτσιο αντίπαλο. Θυμάμαι έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Γιουβέντους στο Καραϊσκάκη και είχε γίνει μία κλήρωση στην ακαδημία της Γιουβέντους για το ποια παιδιά θα πάνε να δουν τους παίκτες στο ξενοδοχείο από κοντά και να πάρουν αυτόγραφα. Και έτυχε να είμαι εγώ (γέλια).»

Πρέπει να ήταν απίθανη εμπειρία.

«Σκέψου αυτή τη στιγμή έχω φανέλα στο σπίτι της Γιουβέντους με αυτόγραφα των Πογκμπά, Τέβεζ, Κιελίνι, Μπονούτσι, Μπουφόν. Άστο. Έχω και φωτογραφίες σκέψου. Είχα τρελαθεί που γνώρισα από κοντά τον Μπουφόν και τον Πογκμπά. Ήταν ένας και ένας όσους είχε τότε η Γιούβε. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω την αξία του».

Στο γήπεδο ως ball boy πώς ήταν η εμπειρία;

«Τότε άρχιζα να καταλαβαίνω πόσο ωραίο είναι. Έλεγα ότι θα ήταν τέλειο να μπω μέσα να παίξω με τόσο κόσμο στις εξέδρες. Ήταν και στα καλά του ο Πανιώνιος τότε. Κάθε σαββατοκύριακο όταν έπαιζε εντός έδρας πήγαινα στο γήπεδο. Θυμάμαι σε ένα ματς είχα πάει στη Θύρα 3 του Πανιωνίου. Ήμουν δημοτικό και κάτι είχε γίνει, νομίζω πετούσαν αντικείμενα ή κάτι τέτοιο. Και στο ημίχρονο ήταν ο πατέρας μου και μου έκανε νόημα να πάω να κάτσω στην απέναντι πλευρά (γέλια). Σε ένα άλλο ματς είχα κάτσει μπροστά από τους φιλοξενούμενους και ήταν με τον ΠΑΟΚ. Είχαν μπει τα ματ, υπήρχαν φωτιές, είχαν μπει και μέσα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ νομίζω. Και εγώ παιδάκι έτρεχα στην απέναντι θύρα και σκαρφάλωνα για να ξεφύγω. Είχα δει αρκετά συμβάντα».

Ο Αστέρας Τρίπολης πώς μπήκε στη ζωή σου;

«Πήγα για δύο χρόνια στη Δόξα Άνοιξης μετά τη Γιουβέντους, μετά επέστρεψα, έπαιξα και μικτή ΕΠΣΑ και από εκεί πήγα στον Αστέρα Τρίπολης. Με ήθελε ο Γεωργουλόπουλος γιατί ήταν βοηθός προπονητής στον ΠΑΣ Γιάννινα και με είχε δει πιο μικρό σε ηλικία και με ήθελε αλλά δεν γινόταν να πάω στα Γιάννενα ήμουν πολύ μικρός. Όταν πήγε στον Αστέρα Τρίπολη με ζήτησε και χωρίς δοκιμαστικά. Είχα πάει Τρίπολη με τους γονείς μου και περίμενα να κοιμηθώ με τους δικούς μου. Ήμουν 15 ετών αλλά απευθείας με έβαλαν σε σπίτι με άλλο ένα παιδί. Το πρώτο βράδυ. Ήταν δύσκολα στην αρχή. Δύο εβδομάδες δεν κοιμόμουν, ψιλοέκλαιγα κάποιες μέρες. Ήταν πρώτη φορά που έμεινα μόνος μου και στα 15 κιόλας. Όλα έγιναν σε ένα βράδυ. Ήταν δύσκολα και για πρώτη φορά ήμουν σε ΠΑΕ. Άλλοι ρυθμοί»

Εκεί έγινες στόπερ;

«Μέχρι να προσαρμοστώ ήθελα χρόνο. Ήμουν ψηλό παιδί, πάνω από 1,90μ. Στην αρχή έλεγα ότι είμαι 10άρι. Είχα ξεκινήσει από φορ μικρός, έγινα εξτρέμ, μετά 10άρι. Όταν πήγα εκεί είπα 10άρι και με έκαναν 8άρι και λίγο 6άρι. Μετά ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Κ17. Φορούσα το 8 στην πλάτη και τραυματίστηκαν τα στόπερ και μπήκα εγώ πίσω, αριστεροπόδαρος κιόλας και από τότε καθιερώθηκα»

Σε είχε πειράξει που σε έβαλαν άμυνα;

«Ποιο παιδί θέλει να παίξει άμυνα; Ξίνισα είναι η αλήθεια αλλά επειδή ήμουν με την μπάλα καλός και έκανα και παιχνίδι από πίσω άρχισε και μου άρεσε. Μου ταίριαζε».

Ποιος σε βοήθησε να ξεπεράσεις τις δυσκολίες της αρχής;

«Με βοήθησε πολύ ο Γεωργουλόπουλος. Ήταν σαν πατέρας μου και γενικά η ομάδα μου φέρθηκε άψογα για να προσαρμοστώ άμεσα. Απλά εγώ δυσκολεύτηκα».

Πώς έβγαζες αυτή τη πίεση;

«Έβγαζα τα προβλήματα και την πίεση στην μπάλα. Στεναχωριόμουν αν δεν πήγαινα για προπόνηση. Είχα 37 πυρετό και πήγαινα προπόνηση. Δεν το είχα διανοηθεί να χάσω προπόνηση. Έτσι και στην Τρίπολη το ίδιο. Έβγαινε όλο εκεί. Ήταν φάρμακο η μπάλα».

Καλύτερη στιγμή με τον Αστέρα Τρίπολης;

«Όταν έπαιξα σε 2-3 φιλικά με την πρώτη ομάδα και με την Κ20 που είχα ενεργό ρόλο. Ήταν ωραία».