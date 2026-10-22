Η Athens Kallithea παρουσίασε την τρίτη της εμφάνιση για την τρέχουσα σεζόν, η οποία είναι μαύρη με χρυσές λεπτομέρειες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό για ακόμα μια φορά.

Η Athens Kallithea εδώ και χρόνια εντυπωσιάζει με τις φανέλες της, οι οποίες γίνονται διεθνώς viral. Μετά τις δύο πρώτες εμφανίσεις το κλαμπ της Αττικής παρουσίασε και την τρίτη, η οποία είναι μαύρη με χρυσές λεπτομέρειες και ως μοντέλο πόζαρε το Καλλιθεάτης ράπερ Half Quickie.

Αξιοσημείωτο πως μέσα σε λίγες ώρες η νέα φανέλα της Athens Kallithea έχει... απασχολήσει σελίδες του εξωτερικού.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ολοκληρώνει τη φετινή συλλογή εμφανίσεών της με την κυκλοφορία της τρίτης εμφάνισης για τη σεζόν 26/27, την παρουσίαση της οποίας αναλαμβάνει ο Half Quickie, ράπερ με καταγωγή από την Καλλιθέα, ανερχόμενος καλλιτέχνης της αθηναϊκής hip-hop σκηνής και τακτικός θαμώνας του Ελ Πάσο.

Η τρίτη εμφάνιση της AKFC για τη σεζόν 2026/27, διαθέσιμη σε μακρυμάνικο και κοντομάνικο, διαθέτει κομψή μαύρη βάση, μαύρο γιακά και χρυσές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν. Ως επιπλέον πινελιά, κάτω από κάθε μανίκι υπάρχει ένα μεταλλικό γκρι διχτυωτό ύφασμα με λεπτό λευκό ρέλι.

Η εμφάνιση φέρει το λογότυπο ΕΜΣΤ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την τέταρτη χρονιά αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας.

Επιπλέον, η AKFC γιορτάζει φέτος την 60ή επέτειό της και η νέα συλλογή εμφανίσεων τιμά αυτή τη σημαντική στιγμή. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1966 μέσα από τη συγχώνευση πέντε ομάδων της τοπικής κοινότητας, γι' αυτό και οι νέες εμφανίσεις φέρουν συμβολικά πέντε αστέρια πάνω από το έμβλημα με το μονόγραμμα «AK».

Η τρίτη εμφάνιση της AKFC για τη σεζόν 26/27 αποστέλλεται παγκοσμίως από την Αθήνα μέσω του shop.akfc66.gr».